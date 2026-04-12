  В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

Часове след като Реал Мадрид почти сигурно загуби битката за титлата в Испания, президентът Флорентино Перес все пак изрази оптимизъм. В събота вечер Барселона увеличи на 9 точки преднината си на върха в Ла Лига при оставащи по седем мача, включително и Ел Класико на “Камп Ноу” (10 май). Отделно тимът е близо до отпадане от Шампионската лига след загуба с 1:2 от Байерн (Мюнхен) на “Бернабеу” в първи четвъртфинален мач.

“Тук (в Реал Мадрид - бел.ред.) никой не се предава и ще продължим да се борим, година след година, до последния момент, за да се опитаме да добавяме още титли към най-голямата колекция от трофеи в историята на спорта, която притежава нашият клуб“, заяви днес Перес.

Това той направи на специално събитие с членове на клуба, които са такива от 50-60 години без прекъсване.

“През последните 15 години спечелихме 58 трофея, сред които шест купи на европейските шампиони по футбол и три купи на европейските шампиони по баскетбол - продължи президентът. - Това показва нашето ниво на взискателност, но също така ни кара да се замислим: да оценяваме нещата по достойнство и да осъзнаваме трудностите при постигането на всеки триумф и всяка титла.“

“Успоредно с тези спортни успехи ние всички заедно изградихме този спортен комплекс “Сиудад Реал Мадрид”, който предизвиква възхищението на всеки, който го посети. Завършваме най-голямата трансформация на „Бернабеу“ в последно време. Един уникален стадион в света, който ръководителите на НФЛ отново избраха, за да бъде сцена на едно от най-зрелищните събития на планетата.“

„Един „Бернабеу“ с по-голям комфорт, по-голяма сигурност, създаден за нашите членове и фенове, и подготвен така, че нито един мач, нито едно събитие да не бъде повлияно от метеорологичните условия, и превърнат в авангардна, модерна икона и един от големите туристически центрове на нашия град. Гордост за Мадрид и за Испания.“

“Трябва да се гордеем с нашия Реал Мадрид - клуб, който продължава да води в основните международни икономически и най-престижни класации.“

Клубът връчи почетни значки на членовете, които са запазили членството си без прекъсване в продължение на 50 години (златни) и 60 години (златни с диаманти). Тази година на събитието бяха раздадени 440 златни значки и 290 златни значки с диаманти.

