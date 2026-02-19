Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 4728
  • 8
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

Вечното дерби между ЦСКА и Левски ще се проведе в деня след Великден, твърди „Тема Спорт“. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в efbet Лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден.

Очаква се скоро решението да бъде потвърдено от спортно-техническата комисия към БФС. До него се стига, след като по-рано вчера президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указ предсрочните парламентарни избори да се проведат на 19 април, неделя.

Именно в този уикенд, според първоначалната програма, трябваше да се изиграе вечното дерби. Полицията обаче е предупредила, че няма да охранява официални мачове в деня за размисъл и този на вота. Това ще доведе до изместването на 29-ия и 30-ия кръг в първенството с по няколко дни по-рано.

Дербито на Пловдив ще е на Разпети петък – 10 април, а редовният сезон ще завърши на 15 април, сряда.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

  • 19 фев 2026 | 01:03
  • 1307
  • 0
Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

Роби Кийн: Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си

  • 18 фев 2026 | 19:53
  • 2103
  • 0
Капитанът на Спартак (Варна) защити клуба

Капитанът на Спартак (Варна) защити клуба

  • 18 фев 2026 | 19:19
  • 2336
  • 11
Кметицата на Габрово се оттегли от Янтра

Кметицата на Габрово се оттегли от Янтра

  • 18 фев 2026 | 19:14
  • 3421
  • 5
Мартин Величков удължи договора си с Локомотив (София)

Мартин Величков удължи договора си с Локомотив (София)

  • 18 фев 2026 | 19:00
  • 804
  • 5
Стефчо Автографа и други фенове приклещиха Роби Кийн във Варна

Стефчо Автографа и други фенове приклещиха Роби Кийн във Варна

  • 18 фев 2026 | 18:14
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 2135
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 1806
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 31037
  • 43
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 34332
  • 72
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 20320
  • 19