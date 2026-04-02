Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от утре

  • 2 апр 2026 | 16:14
  • 17966
  • 90
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски от последния 30-и кръг от редовния сезон в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба утре в 12:00 ч. Двубоят между "червени" и "сини" е на 13 април (понеделник) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник
"Армейците" са символични домакини, което означава, че техните привърженици ще имат на разположение секторите А и Г. За феновете на Левски са отредени секторите Б и В. По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на спортното съоръжение.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 3-и до 12-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (13 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)
Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Поради ремонтни дейности, блокове 43, 44 и 45 от Сектор Г, както и блокове 32 и 33 от Сектор В, ще бъдат пуснати в продажба при изчерпване на билетите за останалите блокове и при изцяло завършени ремонтни дейности в блок 44 на Сектор Г".

Ето какво написаха и от Левски:

"Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" всеки ден до 12 април, неделя, от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В понеделник, 13 април, билети ще се продават на касите на "Синьото" на Национален стадион "Васил Левски" от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €
Сектор В – 15.34 €

Поради ремонтни дейности блокове 32, 33, 43, 44 и 45 ще бъдат пуснати в продажба при изчерпване на билетите за останалите блокове и при изцяло завършени ремонтни дейности на блок 44.

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион "Васил Левски".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3647
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 9732
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1185
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1638
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 830
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54087
  • 210
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54087
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207133
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30935
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37014
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13829
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48273
  • 43