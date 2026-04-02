Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от утре

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски от последния 30-и кръг от редовния сезон в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба утре в 12:00 ч. Двубоят между "червени" и "сини" е на 13 април (понеделник) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" са символични домакини, което означава, че техните привърженици ще имат на разположение секторите А и Г. За феновете на Левски са отредени секторите Б и В. По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на спортното съоръжение.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 3-и до 12-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (13 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:



Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Поради ремонтни дейности, блокове 43, 44 и 45 от Сектор Г, както и блокове 32 и 33 от Сектор В, ще бъдат пуснати в продажба при изчерпване на билетите за останалите блокове и при изцяло завършени ремонтни дейности в блок 44 на Сектор Г".

Ето какво написаха и от Левски:

"Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" всеки ден до 12 април, неделя, от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В понеделник, 13 април, билети ще се продават на касите на "Синьото" на Национален стадион "Васил Левски" от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:



Сектор Б – 10.23 €

Сектор В – 15.34 €

Поради ремонтни дейности блокове 32, 33, 43, 44 и 45 ще бъдат пуснати в продажба при изчерпване на билетите за останалите блокове и при изцяло завършени ремонтни дейности на блок 44.

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион "Васил Левски".