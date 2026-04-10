Дешан е вариант за Реал Мадрид?

Краят на ерата на Дидие Дешан начело на френския национален отбор се следи отблизо от големите клубове, търсещи треньор от световна класа. Сред тях е и Реал Мадрид, който е определил селекционера на „петлите“ като една от основните си цели, пише ексклузивно RMC Sport.

След 14 години начело на Франция, Дидие Дешан ще напусне поста си след Мондиал 2026 г. Макар че неговият наследник изглежда почти сигурен в лицето на Зинедин Зидан, все още има малко яснота относно бъдещето на самия Дешан.

🚨 INFO RMC SPORT - Didier Deschamps dans la short list du Real Madrid pour la saison prochaine.https://t.co/mL9uAeo9YJ@FabriceHawkins pic.twitter.com/A3yN9kMOsy — RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026

След напускането на Карло Анчелоти през юни 2025 г., Реал Мадрид изпитва затруднения да възвърне блясъка си както на домашната сцена, така и в Шампионската лига. Алваро Арбелоа, който е на поста от януари, е на път да завърши още един сезон без голям трофей.

Младият испански специалист пое отбора от Чаби Алонсо, който пристигна с големи очаквания миналото лято. Бившият треньор на Байер (Леверкузен) обаче не успя да наложи своя стил и беше уволнен само седем месеца след като подписа с „белия балет“. По всичко изглежда, че през лятото предстои нова треньорска смяна.

🚨 BREAKING: Didier Deschamps is on Real Madrid’s shortlist for NEXT SEASON! @FabriceHawkins pic.twitter.com/II5Ks9COO7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 10, 2026

Въпреки приятелството, което Флорентино Перес изпитва към Алваро Арбелоа, е трудно да го задържи на поста без значими успехи, а към момента тенденциите не са оптимистични. В този контекст Реал Мадрид започна да проучва списък с треньори, способни да управляват тази толкова трудна съблекалня. Именно в него попада и Дидие Дешан

Селекционерът на Франция е високо ценен по три основни причини, обяснява RMC Sport. Той е доказан лидер навсякъде, където е работил – в Монако, Ювентус, Марсилия и, разбира се, с националния отбор на Франция. В клуб, където управлението на егото е също толкова важно, колкото и чистата тактика, това е значително предимство.

🚨 NEW: Three reasons why Real Madrid want Didier Deschamps:



• He's a leader of men and he's proven it everywhere he's been.



• He knows how to win.



• He has a relationship of trust with executives from the France team who hold very important positions at Madrid.



—… pic.twitter.com/owvaFVfIue — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 10, 2026

Освен това Дешан е победителн и се е доказал. Носител на Купата на лигата с Монако и изненадващ финалист в Шампионската лига през 2004 г., той спечели титлата на Франция с Марсилия през 2010 г. – осем години след последния триумф на марсилци. След като върна Ювентус в Серия А, той постигна изключителни успехи и с френския национален отбор. Световната титла през 2018 г. и финалът на Мондиала през 2022 г. допълнително повишиха и без това високия му авторитет във футболните среди.

И накрая, което не е за подценяване, той има изградени отношения на доверие с ключови френски играчи, които имат много важен статут в Реал Мадрид. Разбира се, става въпрос за Килиан Мбапе, но също и за Орелиaн Чуамени, Едуардо Камавинга и Ферлан Менди. Освен това Дидие Дешан говори испански, което е допълнителен плюс в неговата визитка.

Дешан: Не става само с “ние сме най-силните”

Поради всички тези причини Реал Мадрид сериозно обмисля привличането на легендата на Ювентус. Евентуално отпадане в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) може да ускори процеса по намиране на наследник на Алваро Арбелоа. Към днешна дата селекционерът, който има договор с Френската футболна федерация, не желае да говори за бъдещето си. Интерес към него има както от Европа, така и от Саудитска Арабия.