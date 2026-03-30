  Дешан: Не става само с "ние сме най-силните"

Дешан: Не става само с “ние сме най-силните”

  • 30 март 2026 | 11:33
Въпреки двете победи на Франция в двата мача по време на международната пауза през март, селекционерът Дидие Дешан не иска да се стига до прекомерна увереност два месеца и половина преди Световното първенство. След като победиха Колумбия тази неделя със значително променен състав (3:1), само три дни след впечатляващата победа срещу Бразилия, играейки едно полувреме с 10 души (2:1), „петлите“ отново впечатлиха.

Това предизвика вълна от оптимизъм, дори еуфория, сред играчите на френския национален отбор. „Имаме страхотен отбор. От вратаря до атаката, всичко е изключително. Качеството на нападателите е невероятно“, заяви например Люка Ернандес пред микрофона на “Екип”. На въпроса дали това е най-добрата атака в света, той отвърна: „Лично аз мисля, че да, разбира се.“

Няколко минути по-късно, на пресконференция, Дидие Дешан беше попитан за това изказване. „Люка е казал това?“, учуди се той, преди да увери: „Веднага ще говоря с него.“

“Футболистите са повече или по-малко податливи. Не става въпрос да се мислим за по-добри, отколкото сме. Очевидно имаме потенциала, но ни предстоят етапи и нашият отбор трябва да мисли за това“, обясни Дешан.

“Аз имам амбиция и искам и те да я имат - доразви тезата си той. - Но не искам да губим смирение. Ще ни е нужно всичко, за да бъдем по-силни от останалите. Няма да се крия и да казвам, че не сме сред отборите с потенциал да станат световни шампиони. Но има осем или десет други, които могат да кажат същото. Не става с тръбене: „Ние сме най-красивите, ние сме най-силните.“

И за да завърши по темата: „От опит знам, и това не е специфично само за футболистите, че когато френският спортист е поставен в комфорт, тогава не показва най-доброто от себе си.“

На световните финали през лятото французите са в група със Сенегал, Норвегия и Ирак или Боливия.

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа
 Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе
Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе
Още от Футбол свят

Бивш английски национал пое отбор от петото ниво

Бивш английски национал пое отбор от петото ниво

  • 30 март 2026 | 05:14
  • 5186
  • 0
ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

ФК Копенхаген уволни легендата Якоб Нееструп

  • 30 март 2026 | 04:48
  • 3633
  • 0
Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе

Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе

  • 30 март 2026 | 05:37
  • 3520
  • 1
Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

Жените на Барса отново разгромиха Реал Мадрид

  • 30 март 2026 | 03:43
  • 4024
  • 4
Филипе Луис: В момента Атлетико е по-силен, отколкото по мое време

Филипе Луис: В момента Атлетико е по-силен, отколкото по мое време

  • 30 март 2026 | 02:59
  • 2844
  • 0
Контузията на Ди Лоренцо тревожи Наполи

Контузията на Ди Лоренцо тревожи Наполи

  • 30 март 2026 | 02:34
  • 983
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 27142
  • 84
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 18426
  • 33
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 21097
  • 27
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 18347
  • 2
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
  • 11754
  • 11
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 3419
  • 0