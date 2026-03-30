Дешан: Не става само с “ние сме най-силните”

Въпреки двете победи на Франция в двата мача по време на международната пауза през март, селекционерът Дидие Дешан не иска да се стига до прекомерна увереност два месеца и половина преди Световното първенство. След като победиха Колумбия тази неделя със значително променен състав (3:1), само три дни след впечатляващата победа срещу Бразилия, играейки едно полувреме с 10 души (2:1), „петлите“ отново впечатлиха.

Това предизвика вълна от оптимизъм, дори еуфория, сред играчите на френския национален отбор. „Имаме страхотен отбор. От вратаря до атаката, всичко е изключително. Качеството на нападателите е невероятно“, заяви например Люка Ернандес пред микрофона на “Екип”. На въпроса дали това е най-добрата атака в света, той отвърна: „Лично аз мисля, че да, разбира се.“

Няколко минути по-късно, на пресконференция, Дидие Дешан беше попитан за това изказване. „Люка е казал това?“, учуди се той, преди да увери: „Веднага ще говоря с него.“

“Футболистите са повече или по-малко податливи. Не става въпрос да се мислим за по-добри, отколкото сме. Очевидно имаме потенциала, но ни предстоят етапи и нашият отбор трябва да мисли за това“, обясни Дешан.

“Аз имам амбиция и искам и те да я имат - доразви тезата си той. - Но не искам да губим смирение. Ще ни е нужно всичко, за да бъдем по-силни от останалите. Няма да се крия и да казвам, че не сме сред отборите с потенциал да станат световни шампиони. Но има осем или десет други, които могат да кажат същото. Не става с тръбене: „Ние сме най-красивите, ние сме най-силните.“

И за да завърши по темата: „От опит знам, и това не е специфично само за футболистите, че когато френският спортист е поставен в комфорт, тогава не показва най-доброто от себе си.“

На световните финали през лятото французите са в група със Сенегал, Норвегия и Ирак или Боливия.

