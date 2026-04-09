Арбелоа за съдийството: Виждаме какво се случва всяка седмица

След две поредни загуби Реал Мадрид ще се опита бързо да си върне настроението с победа над Жирона. Двубоят от идния кръг в Ла Лига е в петък вечер (22:00 часа) на “Бернабеу”. “Кралете” обаче трябва да мислят и за реванша срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, който ще е в сряда. Отсъжданията на реферите и конкретно намесата на ВАР отново са сред най-дискутираните теми, при това и в случая с Барселона, откъдето имат претенции за сблъсъка им с Атлетико Мадрид. Ето какви заяви наставникът на Реал Алваро Арбелоа на срещата си медиите:

Какво очаквате от футболистите си?

Важно е винаги да искаш да бъдеш себе си. Ясно е, че не всеки ден се играят четвъртфинали. Когато човек иска да бъде себе си всеки ден, това е най-доброто. Нужно е играчите да искат да бъдат себе си всеки ден, всички да излизат на терена с желание винаги да дават най-доброто от себе си. Искаме утре, когато играят срещу Жирона, момчетата да усещат, че трябва да блестят. Това ни трябва. Да бъдат себе си всеки ден и да са готови да дадат най-доброто от себе си. Не е лесно, но това ни трябва – мотивацията им да бъде да дават максимума от себе си.

Гледайки съдийството, свири ли се по различен начин в Испания и в Европа?

Всички знаете мнението ми за това, което се случва от години и продължава да се случва. Няма да го променя.

Основателни ли са оплакванията на Барселона от съдийството (срещу Атлетико М)?

Не искам да навлизам в такива оценки. Видяхме какво се случи миналия уикенд и какво продължава да се случва седмица след седмица. Моето мнение е ясно и го запазвам – това е, което виждам всяка седмица.

Доверявате ли се на съдиите?

Не става въпрос за доверие или недоверие, а за това, което виждаме. Случи се във вторник с влизането срещу Килиан Мбапе – трудно е да се разбере защо не беше червен картон. Това се случва дори с ВАР, който уж трябваше да реши много проблеми. В Испания все още чакаме обяснение и трябва да го изчистим. Има много съмнения около подобни решения. Една седмица ВАР се намесва, друга – не. Аз се опитвам да се концентрирам върху работата си като треньор.

Трудно ли е да мотивирате играчите за мача срещу Жирона и ще има ли ротации?

Момчетата са първите, които искат да играят – дори повече от мен. Всеки футболист на Реал Мадрид, когато не спечели и му се случи нещо такова, би искал да играе още на следващия ден. Говорих с много от тях – готови са, на разположение са и имат желание да направят силен двубой за феновете и за самите себе си. Утре искам да излезем за победа. Въпреки резултата, продължавам да мисля, че срещу Майорка пуснах най-добрите. Не мисля за ротации. Най-важният мач за мен като треньор е утрешният. Ще избера състав, който отговаря на това.

Ще има ли експерименти с оглед на реванша срещу Байерн?

Не сме в позиция да експериментираме. Очакваме с нетърпение мача в Мюнхен. Още от последния съдийски сигнал искаме да покажем на какво сме способни на „Алианц Арена“. Но преди това трябва да се фокусираме върху утрешния двубой – този от сряда започва още утре. Имаме четири дни да се възстановим и в съзнанието на всички е да дадем най-доброто от себе си.

Смятате ли, че на някого му е липсвало желание?

Не, в никакъв случай. Не съм човек, който обича да влиза в детайлен тактически анализ тук. Важно е желанието да излезеш с правилната нагласа и с голямо себераздаване. Талантът го има и е прекрасен. Но за да печелим мачове, не е достатъчен само талант. Понякога да, но ако искаме постоянство, ни трябва нещо повече.

Чувствате ли, че нямате право на грешка в първенството?

Наясно сме, че всяка среща е много важна. Дори и да нямаме шансове, ще продължим да се борим по същия начин. Знаем какво представляваме и какви изисквания носи това. Готови сме да се изправим пред това.

Винисиус Жуниор отново беше освиркан. Смятате ли, че това е несправедливо?

Знаете какво мисля за Винисиус – какво означава за мен като треньор, като мадридист и как се представя на терена той. За мен би било щастие да играя всеки мач на „Бернабеу“. Освиркванията са част от изискванията на тази публика. Приемам го като нещо нормално и естествено. Някои може да усещат напрежение, но ние усещаме подкрепата на феновете. Не можем да искаме повече. Ако отборът се раздаде и създаде положения, това е и заради начина, по който „Бернабеу“ ни подкрепя. Дано всеки има късмета да играе там. Всички футболисти го усещат по същия начин.

Ферлан Менди, Едер Милитао или Джуд Белингам – ще играят ли утре?

Милитао и Белингам ще бъдат титуляри. Менди също ще получи минути.

Какво променя Едер Милитао в защитата?

Когато Милитао е в добра форма, вероятно е най-добрият в света. Физически е доминиращ играч – в единоборствата, при защитата на големи пространства, в играта на открит терен. Много силен е във въздуха, има отлично изнасяне на топката, както и характер и лидерски качества. Значението му за отбора е безспорно. Привилегия е да имаш такъв футболист.

Каква роля според вас има Едуардо Камавинга?

При мен Камавинга играе доста – повече, отколкото в първата част на сезона. Беше титуляр и ще бъде титуляр и утре. Считам го за важен за мен и за клуба. Много пъти Едуардо е показвал какъв тип футболист е и има доверието на всички в клуба, както и, разбира се, на треньора. Той има изключителна физика, контрол над топката и отлични качества. Доволен съм от представянето му. Искам да се подобрява и да разбира какво искаме от него на терена. Ще продължи да бъде важен и в бъдеще.