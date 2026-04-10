Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа дава почивка на трима защитници за мача срещу Жирона, като извън групата остават Антонио Рюдигер, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд. Тази вечер от 22:00 българско време мадридчани приемат Жирона на своя "Сантиаго Бернабеу".

Основните новини в състава са присъствието на цели шестима юноши в групата на тима. Фортеа, който за първи път попада в групата на първия отбор, и Янес, оставил отлични впечатления при участието си срещу Елче, което по ирония на съдбата беше точно преди реванша с Манчестър Сити. Арбелоа повтаря формулата, като този път не може да разчита на наказания заради натрупани жълти картони Мастантуоно.

Фортеа е един от най-големите таланти в школата на Реал Мадрид – футболист, който е сочен за новия Карвахал. Анчелоти го имаше на свое разположение в продължение на няколко седмици през миналия сезон по време на търсенето за десен бек след контузията на ветерана, но италианецът, известен с консервативния си подход към младежите от „Ла Фабрика“, предпочете да не го „изгаря“ предвид деликатната ситуация в отбора и го върна в дубъла.

Освен присъствието на тези двама юноши, към които се присъединяват разбира се и Тиаго, и Мануел Анхел, основната новина е завръщането на Менди. Французинът се завръща в групата, като идеята е да получи минути, за да се провери дали ще бъде на разположение за мача в Мюнхен следващата сряда. За Арбелоа възможността да разчита на защитник като Менди е от ключово значение в опита за обрат.

На вратарския пост има промяна при третия страж. Местре е върнат във втория отбор, а в списъка влиза Хави Наваро.



Групата на Реал Мадрид :

Вратари: Лунин, Фран Гонсалес и Хави Наваро.

Защитници: Карвахал, Милитао, Алаба, Асенсио, Фран Гарсия, Менди, Хуйсен и Фортеа.

Полузащитници: Белингам, Камавинга, Валверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себайос, Мануел Анхел и Тиаго.

Нападатели: Винисиус, Мбапе, Гонсало, Брахим и Янес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages