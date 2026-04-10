  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

  • 10 апр 2026 | 18:04
Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа дава почивка на трима защитници за мача срещу Жирона, като извън групата остават Антонио Рюдигер, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд. Тази вечер от 22:00 българско време мадридчани приемат Жирона на своя "Сантиаго Бернабеу".

Основните новини в състава са присъствието на цели шестима юноши в групата на тима. Фортеа, който за първи път попада в групата на първия отбор, и Янес, оставил отлични впечатления при участието си срещу Елче, което по ирония на съдбата беше точно преди реванша с Манчестър Сити. Арбелоа повтаря формулата, като този път не може да разчита на наказания заради натрупани жълти картони Мастантуоно.

Фортеа е един от най-големите таланти в школата на Реал Мадрид – футболист, който е сочен за новия Карвахал. Анчелоти го имаше на свое разположение в продължение на няколко седмици през миналия сезон по време на търсенето за десен бек след контузията на ветерана, но италианецът, известен с консервативния си подход към младежите от „Ла Фабрика“, предпочете да не го „изгаря“ предвид деликатната ситуация в отбора и го върна в дубъла.

Арбелоа за съдийството: Виждаме какво се случва всяка седмица
Арбелоа за съдийството: Виждаме какво се случва всяка седмица

Освен присъствието на тези двама юноши, към които се присъединяват разбира се и Тиаго, и Мануел Анхел, основната новина е завръщането на Менди. Французинът се завръща в групата, като идеята е да получи минути, за да се провери дали ще бъде на разположение за мача в Мюнхен следващата сряда. За Арбелоа възможността да разчита на защитник като Менди е от ключово значение в опита за обрат.

На вратарския пост има промяна при третия страж. Местре е върнат във втория отбор, а в списъка влиза Хави Наваро.

Арбелоа "замразил" бранител на Реал Мадрид след конфликт
Арбелоа "замразил" бранител на Реал Мадрид след конфликт

Групата на Реал Мадрид:

Вратари: Лунин, Фран Гонсалес и Хави Наваро.

Защитници: Карвахал, Милитао, Алаба, Асенсио, Фран Гарсия, Менди, Хуйсен и Фортеа.

Полузащитници: Белингам, Камавинга, Валверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себайос, Мануел Анхел и Тиаго.

Нападатели: Винисиус, Мбапе, Гонсало, Брахим и Янес.

Още от Футбол свят

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

  • 10 апр 2026 | 15:18
  • 1104
  • 1
Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

  • 10 апр 2026 | 15:10
  • 3181
  • 7
Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

  • 10 апр 2026 | 14:59
  • 6022
  • 36
Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

  • 10 апр 2026 | 14:49
  • 2535
  • 0
Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

  • 10 апр 2026 | 14:35
  • 2048
  • 1
Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

  • 10 апр 2026 | 14:21
  • 744
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 21193
  • 46
Славия 1:1 Септември

Славия 1:1 Септември

  • 10 апр 2026 | 19:14
  • 8327
  • 23
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 6081
  • 18
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 29727
  • 30
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 32371
  • 33
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 47074
  • 188