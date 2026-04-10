Реал и Перес се ядосаха на слуха, че клубът ще назначи спортен директор

Реал Мадрид излезе със специално изявление, в което категорично отрече информациите, че планира да назначи спортен директор. Настоящата структура на "лос бланкос" се състои от Сантяго Солари, който изпълнява ролята на съветник по трансферните въпроси, генералният мениджър Хосе Анхел Санчес и главният скаут Юни Калафат, като президентът Флорентино Перес има последната дума по всички въпроси. Длъжността "спортен директор" не съществува в момента на "Сантиаго Бернабеу", защото всички правомощия са концентрирани върху настоящото изпълнително ръководство.

Ето как от клуба отговориха на твърдението на журналиста Антон Меана, че през лятото Реал планира да назначи спортен директор:

"Реал Мадрид обявява, че информацията, излъчена снощи от предаването El Larguero на Cadena Ser, в която се твърди, че клубът ни обмисля добавянето на спортен директор към структурата си, е напълно невярна.

Реал Мадрид високо цени работата, извършена от спортното ръководство на клуба, която ни позволи да преживеем един от най-успешните периоди в нашата история с постигането на множество титли, включително 6 европейски купи за десет години".