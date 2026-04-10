Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще посрещне Жирона в мач от 31-вия кръг на испанската Ла Лига на 10 април 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата е от особено важно значение в битката за титлата и домакините ще търсят задължителни три точки, ако не искат окончателно да вдигнат бялото знаме.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 69 точки след изиграни 30 мача, като "белите" имат впечатляващо голово съотношение от 64 вкарани и 28 допуснати гола. Поражението от Майорка (1:2) в миналия кръг обаче остави мадридчани на цели 7 точки зад лидера Барселона, така че те вече нямат право на грешка. В противен случай битката за титлата може да бъде решена до голяма степен още отсега.

От друга страна, Жирона се намира на 12-та позиция с 37 точки от същия брой изиграни срещи, с 32 отбелязани и 44 допуснати гола. Каталунците не са застрашени от изпадане, а и нямат сериозни шансове за място в Европа, така че до голяма степен доиграват сезона. Това обаче не означава, че те няма да играят с желание на "Бернабеу", като ще направят всичко възможно да объркат сметките на именития си съперник.

Реал Мадрид преминава през трудна серия с две последователни загуби - от Байерн (Мюнхен) с 1:2 в Шампионската лига (на 07.04.2026) и от Майорка със същия резултат в Ла Лига (на 04.04.2026). Преди това "белите" записаха три поредни победи - срещу Атлетико Мадрид с 3:2 (на 22.03.2026), Манчестър Сити с 2:1 (на 17.03.2026) и Елче с 4:1 (на 14.03.2026).

Жирона, от своя страна, постигна важна победа в последния си мач срещу Виляреал с 1:0 (на 06.04.2026), но преди това загуби от Осасуна с 0:1 (на 21.03.2026). Каталунците имат смесени резултати в последните си пет мача, включително победа срещу Атлетик Билбао с 3:0 (на 14.03.2026), равенство с Леванте 1:1 (на 07.03.2026) и загуба от Селта с 1:2 (на 01.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има значително предимство с три победи и едно равенство. Последната среща между тях завърши 1:1 на 30 ноември 2025 г. в Жирона. Преди това, на 23 февруари 2025 г., Реал Мадрид победи с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу". В по-ранните срещи "белите" демонстрираха превъзходство с убедителни победи - 3:0 в Жирона (на 07.12.2024), 4:0 в Мадрид (на 10.02.2024) и 3:0 отново в Жирона (на 30.09.2023). Историята показва, че Реал Мадрид традиционно доминира в двубоите с каталунския тим.

Алваро Арбелоа не може да използва в този мач контузените Родриго и Тибо Куртоа, а Браим Диас, Джуд Белингам и Ферлан Менди остават под въпрос до последно. Франко Мастантуоно пък е наказан заради натрупани жълти картони.

В Жирона ситуацията не е много по-добра. Трайно контузени са Дони ван де Беек, Порту и Хуан Карлос. Под въпрос за мача пък са Дейли Блинд, Арнау Мартинес и Владислав Ванат.

Гласнер: Блестящо представяне

Гласнер: Блестящо представяне

Ваноли: Един гол можеше да промени мача

Италиано: Платихме за грешките си

Емери: Добър резултат, но има и реванш

Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Анди Робъртсън обяви голяма новина

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

