Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Слот: Чувствам подкрепата и на собствениците, и на феновете

  • 10 апр 2026 | 11:54
  • 1713
  • 6
Слот: Чувствам подкрепата и на собствениците, и на феновете

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че след трите поредни загуби (б.ред. - от Брайтън, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен), съчетани с много слаба игра на отбора, продължава да чувства подкрепата на собствениците, клубното ръководство и дори феновете на обора. За мърсисайдци предстои много важна седмица с мачове срещу Фулъм, реванша от 1/4-финалите в Шампионската лига и дерби на Мърсисайд, в което гостуват на Евертън.

"Повтарям се често, но вече много пъти казах, че усещам голяма подкрепа. Не само от собствениците, от Ричард и Майкъл, но, колкото и странно да звучи, чувствам подкрепата и на феновете. Когато излязохме на разходка в Париж преди мача, въпреки че бяхме загубили с 0:4 от Манчестър Сити, феновете пееха "Обичаме те, Ливърпул". След като бяхме надиграни за 90 минути, те отново пееха за нас от сектора за гостуващи привърженици. Постоянно усещаме тази подкрепа. Клубът знае в какъв период се намираме и междувременно имам пълната им подкрепа.

Това са определящи моменти. Ние сами се поставихме в не най-добрата ситуация. Париж ни остави живи, така че все още сме в този сблъсък. Предстоят ни седем много важни мача в Премиър лийг и надяваме се още такива в Шампионската лига. Първо трябва да се съсредоточим върху Фулъм, там е фокусът.

Ако може да има нещо положително от ПСЖ, то е, че се изправихме срещу шампионите на Европа и не бяхме на нашето ниво онази вечер, но след четири или пет дни можем да покажем, че сме много по-конкурентоспособни. Но това ни показва също, че ако искаме да продължим да се подобряваме, трябва да играем на това ниво в Шампионската лига. Искаме да сме в нея през следващия сезон, за да покажем, че можем да се справим още по-добре в турнира, а за да направим това, трябва да се подобрим в лигата", заяви Слот на пресконференцията си преди утрешния двубой с Фулъм.

Нидерландецът добави, че Алисон Бекер все още не е възстановен и е притеснен за натоварването на Джо Гомес и Джереми Фримпонг, които често получават контузии, а сега трябва да изиграят няколко поредни интензивни срещи.

"Алисон работи усилено да се завърне, но няма да е на терена този уикенд. Разбира се, това, че Алекс Исак отново е на разположение, е жизненоважно. Беше ни трудно да превръщаме положенията в голове, а той е голмайстор през целия си живот. Наистина е хубаво, че го имаме отново. Да се ​​надяваме, че ще може да се върне във форма възможно най-скоро.

Вярно е, че това е най-добрият ни период през целия сезон, що се отнася до играчите, които имам на разположение. Но когато погледна списъка, виждам отново, че имаме трима контузени бранители - Брадли, Леони и Ендо. А за утре се притеснявам за Гомес и Фримпонг. Срещу ПСЖ имахме най-добрата резервна скамейка от началото на сезона".

Слот коментира и новината, че Андрю Робъртсън ще се раздели с Ливърпул след края на сезона.

"Първо, той имаше много страхотни сезони тук като играч. Но хората го познават и като страхотен човек. Аз също го опознах като такъв. Всеки негов съотборник ще ви каже колко е забавен и какъв страхотен човек е. Това, което ще си спомням, е интензивността, с която играе. Той спечели всичко тук и служи на този клуб толкова много години. Наистина обича Ливърпул. Това бяха страхотни девет години за него в клуба, но този сезон не игра толкова много, колкото беше свикнал. В резултат на това той си тръгва. Трудно е да си в тази позиция по-дълго от един сезон.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Водещи Новини

Спартак 0:0 Добруджа

Спартак 0:0 Добруджа

  • 10 апр 2026 | 13:01
  • 2067
  • 1
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 20979
  • 86
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 153956
  • 583
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 7976
  • 29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 46190
  • 35
