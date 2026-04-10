Слот: Чувствам подкрепата и на собствениците, и на феновете

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че след трите поредни загуби (б.ред. - от Брайтън, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен), съчетани с много слаба игра на отбора, продължава да чувства подкрепата на собствениците, клубното ръководство и дори феновете на обора. За мърсисайдци предстои много важна седмица с мачове срещу Фулъм, реванша от 1/4-финалите в Шампионската лига и дерби на Мърсисайд, в което гостуват на Евертън.

"Повтарям се често, но вече много пъти казах, че усещам голяма подкрепа. Не само от собствениците, от Ричард и Майкъл, но, колкото и странно да звучи, чувствам подкрепата и на феновете. Когато излязохме на разходка в Париж преди мача, въпреки че бяхме загубили с 0:4 от Манчестър Сити, феновете пееха "Обичаме те, Ливърпул". След като бяхме надиграни за 90 минути, те отново пееха за нас от сектора за гостуващи привърженици. Постоянно усещаме тази подкрепа. Клубът знае в какъв период се намираме и междувременно имам пълната им подкрепа.

"I feel the support of the fans"



Arne Slot responds to reports that the Liverpool hierarchy want him to remain in charge next season and previews a 'defining' week of the season, with Fulham and PSG on the horizon — Sky Sports News, April 10, 2026

Това са определящи моменти. Ние сами се поставихме в не най-добрата ситуация. Париж ни остави живи, така че все още сме в този сблъсък. Предстоят ни седем много важни мача в Премиър лийг и надяваме се още такива в Шампионската лига. Първо трябва да се съсредоточим върху Фулъм, там е фокусът.

Ако може да има нещо положително от ПСЖ, то е, че се изправихме срещу шампионите на Европа и не бяхме на нашето ниво онази вечер, но след четири или пет дни можем да покажем, че сме много по-конкурентоспособни. Но това ни показва също, че ако искаме да продължим да се подобряваме, трябва да играем на това ниво в Шампионската лига. Искаме да сме в нея през следващия сезон, за да покажем, че можем да се справим още по-добре в турнира, а за да направим това, трябва да се подобрим в лигата", заяви Слот на пресконференцията си преди утрешния двубой с Фулъм.

Нидерландецът добави, че Алисон Бекер все още не е възстановен и е притеснен за натоварването на Джо Гомес и Джереми Фримпонг, които често получават контузии, а сега трябва да изиграят няколко поредни интензивни срещи.

"Алисон работи усилено да се завърне, но няма да е на терена този уикенд. Разбира се, това, че Алекс Исак отново е на разположение, е жизненоважно. Беше ни трудно да превръщаме положенията в голове, а той е голмайстор през целия си живот. Наистина е хубаво, че го имаме отново. Да се ​​надяваме, че ще може да се върне във форма възможно най-скоро.

Вярно е, че това е най-добрият ни период през целия сезон, що се отнася до играчите, които имам на разположение. Но когато погледна списъка, виждам отново, че имаме трима контузени бранители - Брадли, Леони и Ендо. А за утре се притеснявам за Гомес и Фримпонг. Срещу ПСЖ имахме най-добрата резервна скамейка от началото на сезона".

Слот коментира и новината, че Андрю Робъртсън ще се раздели с Ливърпул след края на сезона.

"Първо, той имаше много страхотни сезони тук като играч. Но хората го познават и като страхотен човек. Аз също го опознах като такъв. Всеки негов съотборник ще ви каже колко е забавен и какъв страхотен човек е. Това, което ще си спомням, е интензивността, с която играе. Той спечели всичко тук и служи на този клуб толкова много години. Наистина обича Ливърпул. Това бяха страхотни девет години за него в клуба, но този сезон не игра толкова много, колкото беше свикнал. В резултат на това той си тръгва. Трудно е да си в тази позиция по-дълго от един сезон.“

Следвай ни:

Снимки: Imago