Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

  • 9 апр 2026 | 14:42
  • 1661
  • 0
От Ливърпул са набелязали крилото на Хофенхайм, Базумана Туре, като един от основните фаворити за заместник на Мохамед Салах, твърдят медии в Англия и Германия. Скаути на мърсисайдци присъстват на почти всеки мач на германския тим, за да наблюдават изявите на перспективния 20-годишен футболист. Вестник “Билд” твърди, че от Хофе ще искат около 40 милиона евро за правата на талантливия левичар, който има договор до лятото на 2029 година, а в него няма включена освобождаваща клауза.

От авторитетното германско издание допълват, че хора от мърсисайдци са присъствали и на контролата между Кот д’Ивоар и Шотландия миналата седмица, спечелена от африканците с 1:0, в която Туре изигра пълни 90 минути. Фланговият футболист бе част от националния тим и по време на Купата на африканските нации в началото на годината, където вкара два гола. Интерес към футболиста проявяват и от други клубове от Англия, между които Астън Вила. През настоящата кампания той има на сметката си 11 асистенции и два гола в 24 мача във всички турнири с екипа на Хофенхайм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

