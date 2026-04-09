Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Ливърпул
  3. Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

  • 9 апр 2026 | 04:11
  • 203
  • 0
Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели мнението си след поражението на тима с 0:2 от Пари Сен Жермен в първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига.

„Разбира се, не съм доволен от загубата в този мач. Единственият позитивен момент е, че следващата седмица имаме още един двубой", заяви Ван Дайк.

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

"Беше трудно. Имахме няколко възможности за контраатаки, при които можехме да се справим по-добре. Футболистите на ПСЖ постоянно се движат по терена. Необходимо е да си взаимодействаме добре и да следим съперника. На „Анфийлд“ можем да контролираме топката по-добре“, добави нидерландецът.

Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се състои на 14 април.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

