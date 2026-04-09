  Sportal.bg
  Ливърпул
  Имахме късмет, че не загубихме по-тежко, призна Слот

Имахме късмет, че не загубихме по-тежко, призна Слот

  • 9 апр 2026 | 01:48
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира представянето на своя отбор при загубата от Пари Сен Жермен. Мърсисайдци отстъпиха с 0:2 в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига, игран в Париж.

„Ако анализираме мача като цяло, мисля, че имахме късмет да загубим само с 0:2. Първият гол ни удари тежко. Смятам, че не всичко е загубено за нас, предстои ни реванш на „Анфийлд“, в който нещата могат да се обърнат", заяви Слот.

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

„Гледах вчерашния мач между Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен), в който Мануел Нойер направи невероятни спасявания. Мамардашвили стори същото днес", похвали стража на своя отбор Слот.

"Срещу отбор като ПСЖ няма как да е лесно. Трябва всички на терена да се трудят постоянно, за да се надяаш на добър резултат", подчерта наставникът на Ливърпул.

Луис Енрике: Трябваше да вкараме повече голове

"Искаме да създаваме много повече положения, но нямахме особено много възможности. Много пъти се опитвахме да ги пресираме високо, но те ни надиграваха в единоборствата. Мисля, че същото се случи и през второто полувреме", обясни нидерландецът.

Реваншът на "Анфийлд" ще се изиграе на 14 април.

Снимки: Imago

