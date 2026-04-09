Джейми Карагър: Ван Дайк ще моли Слот да не прави това повече

Бившият футболист на Ливърпул Джейми Карагър описа разликата между мърсисайдци и Пари Сен Жермен като „шокираща“, сравнявайки „червените“ с „отбор от по-ниска дивизия“. В сряда тимът от “Анфийлд” загуби с 0:2 като гост в първи мач от четвъртфиналите на Шампионската лига. Карагър смята, че тактическата промяна на Арне Слот всъщност е направила тима му по-уязвим. Той говори за решението на наставника да заложи на схема с трима централни защитници.

Според него тази постройка е затруднила още повече капитана Вирджил ван Дайк, но също така подчерта продължаващото слабо представяне на Ибрахима Конате до него, като определи изявите му през сезона като „ужасни“.

“Мениджърът опита нещо, но допусна огромна тактическа грешка в начина, по който подходи - започна Карагър в ефира на CBS Golazo. - Лесно ми е да го кажа след мача – това правим ние, анализаторите, говорим след събитията. Системата с петима в защита беше напълно грешна – всъщност отборът беше по-отворен с петима, отколкото с четирима, защото играеха човек за човек по целия терен, а тримата централни защитници трябваше да покриват цялата ширина.”

“Гледайки Ван Дайк тази вечер в центъра на тройка в защита – обикновено на тази възраст си казваш: ‘Това е идеално за мен, всички са по местата си, имаш защита от петимата отзад.’ Но тук беше различно. Защитниците излизаха напред в халфовата линия без да имат кого да пазят, а Ван Дайк, на 34 години, трябваше постоянно да покрива пространства и не успяваше”, продължи бившият национал на Англия.

“Хората го критикуват този сезон, но според мен това е несправедливо. Той играе във всеки мач, а Конате до него е ужасен през целия сезон и отново беше слаб тази вечер. Прави грешка във всеки мач – не е лесно да играеш с това до себе си.

Според мен Ван Дайк е един от най-добрите играчи на Ливърпул, но тази вечер в тази тройка в защита никога не съм го виждал толкова некомфортен с екипа на Ливърпул. Мисля, че ще моли Арне Слот никога повече да не използва тази система – беше му изключително трудно.

Но не става дума само за това, че Ливърпул сбърка тактически. ПСЖ бяха абсолютно извънземни. Беше като да гледаш Барселона на Пеп Гуардиола”, завърши Карагър.

