Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Ето защо Салах не се появи срещу ПСЖ

  • 9 апр 2026 | 09:32
  • 2756
  • 1
В сряда вечер Ливърпул се представи много слабо срещу Пари Сен Жермен и загуби с 0:2 като гост в първи двубой от четвъртфиналите в Шампионската лига. Направи обаче впечатление, че независимо лошия развой на срещата мениджърът на англичаните Арне Слот така и не заложи на Мохамед Салах. Опитният нападател беше резерва и си остана на пейката.

В последно време той лекуваше травма, но вече е възстановен и се очакваше да запише някакви минути в Париж. Това обаче не се случи.

“В последната част на мача играта се превърна по-скоро във въпрос на оцеляване за нас - обясни Слот. - Салах притежава огромно качество, но предпочетох да не го пускам за 20-25 минути, през които основно щяхме да се защитаваме. Предпочетох да го запазя свеж занапред.“

Реваншът срещу ПСЖ е следващия вторник. Преди това Ливърпул ще изиграе и домакински мач срещу Фулъм (събота) от Премиър лийг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

