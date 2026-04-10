  Sportal.bg
  Играч от Брайтън е поредното крило, спрягано за заместник на Салах в Ливърпул

Играч от Брайтън е поредното крило, спрягано за заместник на Салах в Ливърпул

  • 10 апр 2026 | 09:27
Крилото на Брайтън Янкуба Минте е поредният футболист, за когото се твърди, че е в списъка на ръководството на Ливърпул с потенциални заместници на Мохамед Салах. Гамбиецът, който е на 21 години, бе привлечен от Нюкасъл срещу 33 милиона паунда, но според "Дейли Мейл" "чайките" ще искат поне двойно по-голяма сума, за да се разделят с него. Арне Слот познава добре качествата му, защото работи с него във Фейенорд, където младежът изкара един сезон под наем.

Минте обаче е само един от вариантите, като според "Дейли Мейл" в момента Ливърпул преследва най-активно големият талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде, за когото германският клуб иска 100 милиона евро.

Вчера излезе информация, че друг играч от Бундеслигата - 20-годишното крило на Хофенхайм Базумана Туре, също е в списъка на мърсисайдци. Голямата цел е звездата на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, но този трансфер би бил изключително труден за осъществяване,

От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия
Снимки: Imago

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

