Играч от Брайтън е поредното крило, спрягано за заместник на Салах в Ливърпул

Крилото на Брайтън Янкуба Минте е поредният футболист, за когото се твърди, че е в списъка на ръководството на Ливърпул с потенциални заместници на Мохамед Салах. Гамбиецът, който е на 21 години, бе привлечен от Нюкасъл срещу 33 милиона паунда, но според "Дейли Мейл" "чайките" ще искат поне двойно по-голяма сума, за да се разделят с него. Арне Слот познава добре качествата му, защото работи с него във Фейенорд, където младежът изкара един сезон под наем.

Минте обаче е само един от вариантите, като според "Дейли Мейл" в момента Ливърпул преследва най-активно големият талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде, за когото германският клуб иска 100 милиона евро.

Вчера излезе информация, че друг играч от Бундеслигата - 20-годишното крило на Хофенхайм Базумана Туре, също е в списъка на мърсисайдци. Голямата цел е звездата на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе, но този трансфер би бил изключително труден за осъществяване,

Следвай ни:

Снимки: Imago