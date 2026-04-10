Анди Робъртсън обяви голяма новина

  • 10 апр 2026 | 00:39
Националът на Шотландия Андрю Робъртсън ще напусне Ливърпул в края на сезона, съобщиха от клуба.

Защитникът е прекарал девет сезона с „червените“, записвайки 373 участия и спечелвайки две титли от Висшата лига, Шампионска лига, Купата на Футболната асоциация, две Купи на лигата, както и Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Англия.

32-годишният футболист обаче е ограничен до само 15 старта този сезон след пристигането на Милош Керкез и ще напусне, когато договорът му изтече през лятото.

Говорейки на уебсайта на клуба, Робъртсън каза: „Никога не е лесно да напуснеш клуб като Ливърпул, това беше огромна част от моя живот и живота на семейството ми през последните девет години.

Но за мен играчите продължават напред, другите хора продължават напред - нещото, което остава същото, е клубът и очевидно феновете.

Прекарах невероятни девет години тук. Вижте, мисля, че е добре документирано, особено през последната година или около това, имах възможности да напусна и не се възползвах от тях, защото „колко е трудно“ да напусна този клуб. И не бих променил това за нищо на света.

Но знам, че футболът продължава, знам, че отборите продължават и мисля, че сега е моментът да продължа напред и да отида, където и да е следващият ми ход и където и да ме отведе кариерата ми.

Винаги ще си спомням за невероятни спомени в този футболен клуб, вложих сърцето и душата си в продължение на девет години и не съжалявам много. Израснах като човек и като личност. Този клуб винаги ще означава света за мен, феновете ще означават света за мен. Беше адско пътешествие“.

Снимки: Gettyimages

