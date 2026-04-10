  3. Барселона официално подаде жалба за неотсъдената дузпа срещу Атлетико и поиска достъп до записите

Барселона официално подаде жалба за неотсъдената дузпа срещу Атлетико и поиска достъп до записите

  • 10 апр 2026 | 10:15
Испанският Барселона подаде официална жалба до Европейската футболна централа (УЕФА) за неотсъдена дузпа в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда вечер. От каталунския гранд имаха претенции за дузпа при инцидент в 54-tата минута, при който изглежда защитникът Марк Пубий докосва топката с ръка, преди да я върне на вратаря Хуан Мусо.

Президентът потвърди: Барселона обмисля да се оплаче на УЕФА
Президентът потвърди: Барселона обмисля да се оплаче на УЕФА

През миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент. Протестите на играчите на Барселона в сряда обаче бяха игнорирани от съдията Ищван Ковач.

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

В изявление на Барселона се казва: „Барселона информира, че правният отдел на клуба подаде жалба до УЕФА относно събитията в първия мач срещу Атлетико Мадрид. Клубът смята, че съдийството не е спазило действащите правила, което влияе пряко на развитието на мача и резултата.“

Относно ключовия инцидент, в изявлението се добавя: „Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“.

Още от Футбол свят

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

  • 10 апр 2026 | 08:01
  • 3219
  • 1
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4343
  • 2
Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

  • 10 апр 2026 | 07:05
  • 2005
  • 1
Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

  • 10 апр 2026 | 06:23
  • 1751
  • 1
Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

  • 10 апр 2026 | 05:59
  • 1096
  • 0
Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

  • 10 апр 2026 | 05:27
  • 1367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 12428
  • 50
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 151187
  • 578
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 3722
  • 8
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 44295
  • 35
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
  • 3400
  • 0
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4343
  • 2