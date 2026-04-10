Барселона официално подаде жалба за неотсъдената дузпа срещу Атлетико и поиска достъп до записите

Испанският Барселона подаде официална жалба до Европейската футболна централа (УЕФА) за неотсъдена дузпа в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда вечер. От каталунския гранд имаха претенции за дузпа при инцидент в 54-tата минута, при който изглежда защитникът Марк Пубий докосва топката с ръка, преди да я върне на вратаря Хуан Мусо.

Президентът потвърди: Барселона обмисля да се оплаче на УЕФА

През миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент. Протестите на играчите на Барселона в сряда обаче бяха игнорирани от съдията Ищван Ковач.

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

В изявление на Барселона се казва: „Барселона информира, че правният отдел на клуба подаде жалба до УЕФА относно събитията в първия мач срещу Атлетико Мадрид. Клубът смята, че съдийството не е спазило действащите правила, което влияе пряко на развитието на мача и резултата.“

Относно ключовия инцидент, в изявлението се добавя: „Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“.

When Tyrone Mings handled the ball vs Club Brugge similarly to how Pubil did vs Barcelona yesterday



Club Brugge got a penalty and Aston Villa got an yellow card

pic.twitter.com/HxF6iMiHnx — LSPN_FC (@LSPN__FC) April 9, 2026