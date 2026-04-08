Барселона 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Рашфорд

Барселона и Атлетико Мадрид играят при нулево равенство в първия четвъртфинален двубой помежду им в Шампионската лига. Срещата на "Спотифай Камп Ноу" започна в 22:00 часа, а главен съдия е Ищван Ковач.

Барса завърши в топ 8 на основната фаза на турнира и се класира директно за осминафиналите, където елиминира Нюкасъл след 1:1 в Англия и разгромен успех със 7:2 в реванша. Атлетико мина през плейофите и отстрани Брюж, а след това се справи със съпротивата и на Тотнъм.

Двата тима вече се срещнаха цели 4 пъти през сезона. Барселона се наложи с 3:1 в домакинството си от Ла Лига, а в полуфиналите за Купата на краля краен победител излезе Атлетико след впечатляваща победа с 4:0 на "Метрополитано" и поражение с 0:3 в ответния двубой. Само преди няколко дни "дюшекчиите" отстъпиха с 1:2 в шампионатен мач на своя стадион, след като поведоха, но каталунците направиха обрат.

Като цяло, Барселона е отборът в по-добра форма. "Блаугранас" са в серия от 4 поредни победи във всички турнири и уверено вървят към титлата в Испания. Атлетико пък допусна три последователни поражения, но продължават да преследват целите си в Шампионската лига и Купата на краля.

В стартовия състав на Барселона няма почти никакви изненади. Фермин Лопес, който се очакваше да започне като титуляр, получи удар на сутрешната тренировка и вместо него в ролята на офанзивен халф зад гърба на Роберт Левандовски ще действа Дани Олмо. По крилата пък ще играят Маркъс Рашфорд и Ламин Ямал.

Педри ще си партнира с Ерик Гарсия в средата на терена, а четиримата бранители пред Жоан Гарсия са Жул Кунде, Пау Кубарси, Жерард Мартин и Жоао Кансело. Сре резервите са Алехандро Балде, Роналд Араухо, Гави и Феран Торес.

Диего Симеоне също залага на най-доброто, с което разполага. В отсъствието на Ян Облак под рамката е Хуан Мусо, а в отбрана за Атлетико стартират Науел Молина, Робин Льо Норман, Давид Ханцко и Матео Руджери. Двойка вътрешни халфове ще са Коке и Маркос Йоренте, Джулиано Симеоне и Адемола Луукман ще атакуват по фланговете, а в предни позиции е дуото Хулиан Алварес - Антоан Гризман.

На пейката са петима футболисти, които играха от първата минута в шампионатния мач през уикенда - Клеман Лангле, Николас Гонсалес, Обед Варгас, Тиаго Алмада и Алекс Баена.

XI DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/LwW56m5QJr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026

Преди началния съдийски сигнал на Ищван Ковач имаше едноминутно мълчание в памет на починалия вчера изтъкнат румънски треньор Мирча Луческу.

Барса наложи натиск в първите минути и Маркъс Рашфорд теста концентрацията на Хуан Мусо, който рутинно спаси. Атлетико отговори със скоростна контраатака по десния фланг, но цетрирането на Джулиано Симеоне не стигна нито до Гризман, нито до Алварес. Много по-сериозна опасност пред вратата на домакините донесе следващото нападение на гостите. Хулиан Алварес се освободи в наказателното поле и шутира, но право в ръцете на Жоан Гарсия.

В 7-ата минута Адемола Луукман стреля силно, но спечели само корнер. Не след дълго Жоао Кансело опита да изненада Мусо, но и този път аржентинецът беше отлично пласиран. Атаките към двете врати не спираха. В 11-ата минута топката стигна до Джулиано Симеоне, но неговият удар не се получи и Жоан Гарсия не трябваше да се намесва.

Рашфорд беше най-активен от Барселона в първия четвърт час. Английският национал можеше да открие резултата с удар от въздуха, но топката мина встрани от целта. Малко след това Рашфорд надбяга Молина, но не съумя да намери Левандовски. В 17-ата минута гостите имаха претенции за дузпа, след като топката срещна ръката на Кубарси, но това стана след рикошет и реферът правилно не посочи бялата точка.

В ответната атака Ламин Ямал проби отдясно и сервира топката на крака на Рашфорд, а той я насочи в мрежата. Попадението обаче беше отменено заради засада на Ямал. В средата на полувремето играта се понакъса с поредица от нарушения. В 27-ата минута Кунде центрира към Левандовски, а той беше изпреварен. След единоборството Ханцко остана да лежи на тревата и реферът позволи на медицинския щаб на Атлетико да влезе на терена, за да му окаже помощ.

В 30-ата минута Рашфорд стигна до много трудна топка и от почти нулев ъгъл затрудни Мусо, който обаче не позволи да бъде изненадан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages