Гризман: Не трябва да летим в облаците

Нападателят на Атлетико Мадрид Антоан Гризман беше доволен след победата над Барселона с 2:0, но предупреди, че отборът трябва да свърши още много работа, за да стигне до полуфиналите в Шампионската лига.

“Полуфиналът още е далеч: на 90 или повече минути. Трябва да останем хладнокръвни, уверени в себе си и да не летим в облаците”, заяви Гризман, за когото това беше последен мач на “Камп Ноу”.

“Хулиан Алварес е много добър. Той придава на играта ни нещо повече и се надявам да ни изведе до финала. Радвам се на победата, но нищо не е решено”, подчерта французинът.

Решванът на “Метрополитано” ще се изиграе на 14 април.

