Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, коментира победата с 2:0 над Барселона на „Спотифай Камп Ноу“ в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Аржентинският специалист не изпадна в еуфория и заяви, че реваншът със сигурност ще е много труден.

„Атлетико дълго време не беше побеждавал тук. На този стадион се играе много трудно. Вероятно Барса е най-добрият отбор в Европа, заедно с Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен). Благодарение на колективните усилия успяхме да ги нараним в точния момент. Вторият гол ни даде увереност. Жалко, че не успяхме да се възползваме още повече от предимството си“, сподели Симеоне.

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

„Мога да ви разкажа хиляди истории за мачове, в които сме отправяли по 30 удара и не сме вкарвали. Футболът е прекрасен, защото най-важен е крайният резултат. Днес бяхме изключително концентрирани, за разлика от други двубои“, добави той.

„Знаехме, че те оставят пространства заради високата си защитна линия. Свършихме добра работа. Почти във всеки мач сме ги затруднявали в подобни ситуации. Беше тежко, защото те ни пресираха отлично. Бяха спечелили 22 от последните си 23 мача, като се бяха разписали във всеки един от тях. Да дойдеш тук винаги е трудно", подчерта Симеоне.

Ханзи Флик: Вярваме в себе си и няма да се предадем

"Проявихме смелост и се възползвахме от моментите си. Хулиан Алварес и Джулиано се разбираха добре. Сьорлот е готов за всичко, завърши атаката перфектно. Резултатът е добър, но съперникът със сигурност ще ни накара да страдаме във вторник", сигурен е аржентинецът.

„Ние знаем срещу кого играем и сме готови. Те също знаят с кого си имат работа. Ще се опитаме да изиграем добър мач. Нуждаем се от нашите фенове повече от всякога. Трябва ни тяхната подкрепа, за да ни тласкат напред в предстоящия тежък двубой“, завърши Симеоне.

Снимки: Imago