Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша

Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша

  • 9 апр 2026 | 01:21
  • 153
  • 0
Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, коментира победата с 2:0 над Барселона на „Спотифай Камп Ноу“ в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига. Аржентинският специалист не изпадна в еуфория и заяви, че реваншът със сигурност ще е много труден.

Атлетико дълго време не беше побеждавал тук. На този стадион се играе много трудно. Вероятно Барса е най-добрият отбор в Европа, заедно с Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен). Благодарение на колективните усилия успяхме да ги нараним в точния момент. Вторият гол ни даде увереност. Жалко, че не успяхме да се възползваме още повече от предимството си“, сподели Симеоне.

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ
20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

„Мога да ви разкажа хиляди истории за мачове, в които сме отправяли по 30 удара и не сме вкарвали. Футболът е прекрасен, защото най-важен е крайният резултат. Днес бяхме изключително концентрирани, за разлика от други двубои“, добави той.

„Знаехме, че те оставят пространства заради високата си защитна линия. Свършихме добра работа. Почти във всеки мач сме ги затруднявали в подобни ситуации. Беше тежко, защото те ни пресираха отлично. Бяха спечелили 22 от последните си 23 мача, като се бяха разписали във всеки един от тях. Да дойдеш тук винаги е трудно", подчерта Симеоне.

Ханзи Флик: Вярваме в себе си и няма да се предадем
Ханзи Флик: Вярваме в себе си и няма да се предадем

"Проявихме смелост и се възползвахме от моментите си. Хулиан Алварес и Джулиано се разбираха добре. Сьорлот е готов за всичко, завърши атаката перфектно. Резултатът е добър, но съперникът със сигурност ще ни накара да страдаме във вторник", сигурен е аржентинецът.

„Ние знаем срещу кого играем и сме готови. Те също знаят с кого си имат работа. Ще се опитаме да изиграем добър мач. Нуждаем се от нашите фенове повече от всякога. Трябва ни тяхната подкрепа, за да ни тласкат напред в предстоящия тежък двубой“, завърши Симеоне.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

  • 9 апр 2026 | 00:10
  • 303
  • 0
20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29006
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21492
  • 69
Марсилия представи новата си емблема

Марсилия представи новата си емблема

  • 8 апр 2026 | 22:58
  • 570
  • 4
Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

  • 8 апр 2026 | 21:58
  • 7228
  • 0
Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

  • 8 апр 2026 | 21:49
  • 4204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29006
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21492
  • 69
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 83044
  • 362
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

  • 8 апр 2026 | 22:32
  • 36984
  • 86
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 27642
  • 12
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 26761
  • 103