  Президентът потвърди: Барселона обмисля да се оплаче на УЕФА

Президентът потвърди: Барселона обмисля да се оплаче на УЕФА

Временният президент на Барселона Рафа Юсте също изрази недоумението си от неотсъдената според него чиста дузпа за тима в изминалия сблъсък с Атлетико Мадрид от четвъртфиналите в Шампионската лига. Става дума за дискусионната ситуация през второто полувреме, когато защитникът Марк Пубий игра с ръка в наказателното поле с идеята да изпълни аут. Каталунците обаче имат претенции, че към този момент топката вече е била вкарана в игра с подаването на вратаря Хуан Мусо.

“Изненадващо е, че реферите не могат да използват ВАВ в ситуация като тази - заяви Юсте. - Подобно нещо се случи и в турнира за Купата на Испания. Съдиите допуснаха прекалено много грешки и в тази връзка обмисляме да подадем официална жалба.”

Босът добави, че вярва в обрата, след като Барса загуби с 0:2. Реваншът на “Метрополитано” е във вторник.

Юсте ще изпълнява ролята на президент до лятото, когато започва новият мандат на преизбрания Жоан Лапорта.

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона
