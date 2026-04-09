Пау Кубарси призна вината си за червения картон

  9 апр 2026 | 13:39
Защитникът на Барселона Пау Кубарси получи директен червен картон в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (0:2) за нарушение срещу Джулиано Симеоне, с което остави своя тим с човек по-малко за почти цяло полувреме. Имаше дискусии дали наистина това е било за изгонване - още повече че първоначално главният съдия му показа само жълт картон. Намеси се обаче ВАР и се стигна до червен картон.

Самият Кубарси призна вината си. В публикация в Инстаграм юношата на „блаугранас“ призна, че грешката му е струвала скъпо на отбора: „Едно действие повлия на мача и на сблъсъка. Такъв е футболът и аз поемам отговорност за резултата“, написа той.

Независимо от това Кубарси остава уверен, че отборът му може да обърне развоя на елиминацията. „Все още има път за извървяване в този сблъсък от два мача и ние сме по-сплотени от всякога: ние сме семейство и винаги сме го доказвали”, допълва той.

Той завърши с думите: „Напред, с усилия и решителност, никога няма да се предадем.“

Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… за мен това не е червен картон
Арбелоа за съдийството: Виждаме какво се случва всяка седмица

Арбелоа за съдийството: Виждаме какво се случва всяка седмица

  • 9 апр 2026 | 12:29
  • 2891
  • 2
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 17047
  • 25
Джейми Карагър: Ван Дайк ще моли Слот да не прави това повече

Джейми Карагър: Ван Дайк ще моли Слот да не прави това повече

  • 9 апр 2026 | 10:57
  • 2399
  • 3
Роналд Куман: Едно време на "Камп Ноу" съперниците страдаха, а сега...

Роналд Куман: Едно време на "Камп Ноу" съперниците страдаха, а сега...

  • 9 апр 2026 | 10:24
  • 1213
  • 1
Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… за мен това не е червен картон

Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… за мен това не е червен картон

  • 9 апр 2026 | 09:55
  • 3099
  • 14
Ето защо Салах не се появи срещу ПСЖ

Ето защо Салах не се появи срещу ПСЖ

  • 9 апр 2026 | 09:32
  • 9650
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 6599
  • 8
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 8290
  • 6
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 32507
  • 31
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 17047
  • 25
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 15055
  • 38
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 4740
  • 14