Пау Кубарси призна вината си за червения картон

Защитникът на Барселона Пау Кубарси получи директен червен картон в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (0:2) за нарушение срещу Джулиано Симеоне, с което остави своя тим с човек по-малко за почти цяло полувреме. Имаше дискусии дали наистина това е било за изгонване - още повече че първоначално главният съдия му показа само жълт картон. Намеси се обаче ВАР и се стигна до червен картон.

Самият Кубарси призна вината си. В публикация в Инстаграм юношата на „блаугранас“ призна, че грешката му е струвала скъпо на отбора: „Едно действие повлия на мача и на сблъсъка. Такъв е футболът и аз поемам отговорност за резултата“, написа той.

Независимо от това Кубарси остава уверен, че отборът му може да обърне развоя на елиминацията. „Все още има път за извървяване в този сблъсък от два мача и ние сме по-сплотени от всякога: ние сме семейство и винаги сме го доказвали”, допълва той.

Той завърши с думите: „Напред, с усилия и решителност, никога няма да се предадем.“

