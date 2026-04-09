  Ханзи Флик: Вярваме в себе си и няма да се предадем

Ханзи Флик: Вярваме в себе си и няма да се предадем

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава оптимист, въпреки загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига.

„Загубихме, но създадохме няколко много добри положения. Няма да се предаваме. Имахме достатъчно възможности да отбележим“, заяви германският специалист след двубоя.

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ
20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

„Вярваме в себе си. Играхме много добре, дори когато бяхме с човек по-малко. Не беше лесно да се защитаваме, но въпреки това създавахме своите моменти“, изтъкна Флик.

„Не знам дали Кубарси трябваше да получи червен картон, дори не съм сигурен, че имаше достатъчно контакт. А защо ВАР не се намеси при ситуацията с Пубий? Това беше дузпа и втори жълт картон", възнегодува наставникът на Барса.

Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша
Симеоне: Барселона ще ни накара да страдаме в реванша

"Педри изпитваше известен дискомфорт и затова го смених. Гави се включи много добре. Ламин Ямал изигра невероятен мач. Съдиите трябва повече да пазят футболисти като него", заяви Ханзи Флик.

"Има време до вторник. Преди това ни предстои важен мач в първенството. Със сигурност ще се подготвим добре за реванша", каза още треньорът на Барселона.

Още от Футбол свят

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

  • 9 апр 2026 | 00:10
  • 303
  • 0
20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29003
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21489
  • 69
Марсилия представи новата си емблема

Марсилия представи новата си емблема

  • 8 апр 2026 | 22:58
  • 570
  • 4
Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

  • 8 апр 2026 | 21:58
  • 7227
  • 0
Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

  • 8 апр 2026 | 21:49
  • 4203
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29003
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21489
  • 69
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 83042
  • 362
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

  • 8 апр 2026 | 22:32
  • 36982
  • 86
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 27641
  • 12
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 26759
  • 103