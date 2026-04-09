Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

Барселона загуби с 0:2 първия четвъртфинален двубой срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а освен крайния резултат най-много коментари предизвика една ситуация в началото на второто полувреме, подмината от главния съдия Ищван Ковач.
В 54-тата минута вратарят на Атлетико Хуан Мусо изпълни аут, като подаде на намиращия се близо до него Марк Пубий. Вместо да продължи играта, защитникът спря топката с ръка и я върна на Мусо.
Футболистите на Барселона веднага поискаха от рефера да назначи наказателен удар, но той не уважи претенциите им. Ако Ковач беше отсъдил дузпа, това щеше да означава и изгонване за Марк Пубий, който вее имаше жълт картон от края на първото полувреме.
"Не знам защо ВАР не се намеси. Грешките са част от футбола, но какъв е смисълът от съществуването на ВАР, ако не помага в подобни ситуации? Трябваше да получим дузпа, а играчът на Атлетико да бъде изгонен", възнегодува наставникът на Барса Ханзи Флик.
Бившият елитен испански съдия Едуардо Итуралде Гонсалес, който работи като анализатор за "Кадена Сер", коментира спорната ситуация по следния начин: "Това е огромна техническа грешка. Чиста дузпа. А после критикуват испанските арбитри... Скандално е. Една от най-големите грешки в последните години. ВАР трябваше да се намеси".
Той добави, че Ищван Ковач правилно не е дал дузпа за Атлетико в началото на мача, когато топката се отби от ръката на Пау Кубарси, но преди това имаше рикошет. Бившият рефер също така сподели, че румънецът най-вероятно не е видял добре ситуацията със задържането на Джулиано Симеоне от страна на Кубарси и затова първоначално е показал само жълт картон на бранителя на Барселона, преди ВАР да го привика и да промени решението си.
Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона
Дискусиите около съдийството в снощния двубой на "Камп Ноу" дойдоха само няколко дни след друго много спорно решение в мача между двата тима на "Метрополитано", спечелен от Барселона с 2:1. Тогава реферът Матео Бускетс Ферер вдигна директен червен картон на Жерард Мартин в началото на второто полувреме, но след преглед с ВАР промени решението си и остави защитника на Барса на терена.
От Атлетико изразиха остро недоволство, а Техническият комитет на съдиите в Испания призна, че първоначалното отсъждане на Бускетс Ферер е било правилно и ВАР не е трябвало да се намесва.