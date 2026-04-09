Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

Барселона загуби с 0:2 първия четвъртфинален двубой срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а освен крайния резултат най-много коментари предизвика една ситуация в началото на второто полувреме, подмината от главния съдия Ищван Ковач.

В 54-тата минута вратарят на Атлетико Хуан Мусо изпълни аут, като подаде на намиращия се близо до него Марк Пубий. Вместо да продължи играта, защитникът спря топката с ръка и я върна на Мусо.

🚨PENALTI Y EXPULSIÓN DE PUBILL NO SEÑALADO‼️



— Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) April 8, 2026

Футболистите на Барселона веднага поискаха от рефера да назначи наказателен удар, но той не уважи претенциите им. Ако Ковач беше отсъдил дузпа, това щеше да означава и изгонване за Марк Пубий, който вее имаше жълт картон от края на първото полувреме.

"Не знам защо ВАР не се намеси. Грешките са част от футбола, но какъв е смисълът от съществуването на ВАР, ако не помага в подобни ситуации? Трябваше да получим дузпа, а играчът на Атлетико да бъде изгонен", възнегодува наставникът на Барса Ханзи Флик.

"They deserved a red card... it's clear." 😤



— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 8, 2026

Бившият елитен испански съдия Едуардо Итуралде Гонсалес, който работи като анализатор за "Кадена Сер", коментира спорната ситуация по следния начин: "Това е огромна техническа грешка. Чиста дузпа. А после критикуват испанските арбитри... Скандално е. Една от най-големите грешки в последните години. ВАР трябваше да се намеси".

Той добави, че Ищван Ковач правилно не е дал дузпа за Атлетико в началото на мача, когато топката се отби от ръката на Пау Кубарси, но преди това имаше рикошет. Бившият рефер също така сподели, че румънецът най-вероятно не е видял добре ситуацията със задържането на Джулиано Симеоне от страна на Кубарси и затова първоначално е показал само жълт картон на бранителя на Барселона, преди ВАР да го привика и да промени решението си.

Дискусиите около съдийството в снощния двубой на "Камп Ноу" дойдоха само няколко дни след друго много спорно решение в мача между двата тима на "Метрополитано", спечелен от Барселона с 2:1. Тогава реферът Матео Бускетс Ферер вдигна директен червен картон на Жерард Мартин в началото на второто полувреме, но след преглед с ВАР промени решението си и остави защитника на Барса на терена.

От Атлетико изразиха остро недоволство, а Техническият комитет на съдиите в Испания призна, че първоначалното отсъждане на Бускетс Ферер е било правилно и ВАР не е трябвало да се намесва.