  Тиери Анри за изгонването на Кубарси: Не, не, не… за мен това не е червен картон

  • 9 апр 2026 | 09:55
Легендарният френски нападател на Барселона от миналото Тиери Анри смята, че съдиите са сгрешили с изгонването на Пау Кубарси в изминалия двубой между каталунците и Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Минута преди почивката защитникът на домакините получи директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се сам срещу вратаря Джулиано Симеоне. Първоначално главният арбитър Ищван Ковач вдигна само жълт картон, но колегите му от ВАР му препоръчаха да го промени на червен и той се вслуша в тяхното мнение.

Това се оказа ключов момент, защото от последвалия удар гостите поведоха с 1:0, а по-късно в мача реализира и втори гол за крайното 2:0.

“Не, не, не… за мен това не е червен картон - заяви Анри в студиото на CBS Sports. - Съжалявам. Разбирам правилото – последен човек, предотвратяване на голова възможност, но трябва да се гледа ситуацията. Топката не е напълно под контрол, ъгълът не е идеален и все още има разстояние до вратата. Сигурни ли сме, че ще отбележи? Аз не съм убеден. За мен това е жълт картон, не червен. Защото в момента, в който го изгониш, променяш целия мач. А в Шампионската лига трябва да си 100% сигурен. Мисля, че съдията прибърза с това решение. Ламин Ямал е напълно съкрушен. Той даде всичко от себе си тази вечер, опита всичко възможно. Но го подведоха.“

Реваншът в Мадрид е идния вторник.

Още от Футбол свят

Алиу Сисе напусна селекционерския пост на Либия

Алиу Сисе напусна селекционерския пост на Либия

  • 9 апр 2026 | 05:04
  • 1436
  • 1
Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Ван Дайк: Единственото хубаво е, че има и втори мач

  • 9 апр 2026 | 04:11
  • 1731
  • 3
Гризман: Не трябва да летим в облаците

Гризман: Не трябва да летим в облаците

  • 9 апр 2026 | 03:46
  • 1199
  • 0
Кварацхелия: Трябва да сме пределно концентрирани на "Анфийлд"

Кварацхелия: Трябва да сме пределно концентрирани на "Анфийлд"

  • 9 апр 2026 | 03:15
  • 1284
  • 0
Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

Съдийската грешка, заради която в Барселона са бесни

  • 9 апр 2026 | 02:50
  • 30541
  • 33
Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

Бензема избухна с хеттрик за Ал-Хилал

  • 9 апр 2026 | 02:24
  • 1888
  • 0
Виж всички

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

Последен шанс! Пускат допълнителни билети на ниски цени за баскетболното зрелище в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 624
  • 0
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 10852
  • 5
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 7198
  • 27
Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 3047
  • 4
В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

В очакване на супершоу! Везенков и лидерът в Евролигата в София!

  • 9 апр 2026 | 07:00
  • 2976
  • 1
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 2595
  • 9