Изваденият на почивката Педри е добре

Треньорът на Барселона Ханзи Флик има златно правило – да не рискува здравето на играчите си дори при най-малкия дискомфорт. Точно такъв беше случаят с Педри Гонсалес. Срещу Атлетико Мадрид в сряда футболистът от Тенерифе е почувствал леко мускулно претоварване и затова наставникът е предпочел да го замени на почивката с Гави, въпреки че проблемът не е бил сериозен.

Самият Педри е искал да остане на терена, както показа с усърдието си през първото полувреме, и вероятно е можел да продължи да играе. Флик обаче е преценил, че в момента не трябва да се поемат абсолютно никакви рискове с един от ключовите му играчи в халфовата линия, пише “Спорт”.

В Барса са решени да действат с изключително внимание към състоянието на футболиста. Тази събота Ла Лига се завръща за шампионите с двубой срещу Еспаньол, като предстои да се види дали Педри ще започне като титуляр, или ще получи почивка с оглед на предстоящия реванш срещу Атлетико Мадрид във вторник.

Идеалният сценарий би бил Педри да почива, но това изглежда трудно, докато Френки де Йонг все още не е на сто процента готов, а Бернал също е извън сметките заради изкълчен глезен.

Барселона не разполага с изобилие от опции в средата на терена, а Гави все още се завръща постепенно в състава. Педри дори не е преминавал медицински тестове заради лекия си дискомфорт. Той е провел възстановителна тренировка, изцяло фокусиран върху мача с Еспаньол.