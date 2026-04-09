Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
Изваденият на почивката Педри е добре

  • 9 апр 2026 | 17:03
  • 652
  • 0
Треньорът на Барселона Ханзи Флик има златно правило – да не рискува здравето на играчите си дори при най-малкия дискомфорт. Точно такъв беше случаят с Педри Гонсалес. Срещу Атлетико Мадрид в сряда футболистът от Тенерифе е почувствал леко мускулно претоварване и затова наставникът е предпочел да го замени на почивката с Гави, въпреки че проблемът не е бил сериозен.

Самият Педри е искал да остане на терена, както показа с усърдието си през първото полувреме, и вероятно е можел да продължи да играе. Флик обаче е преценил, че в момента не трябва да се поемат абсолютно никакви рискове с един от ключовите му играчи в халфовата линия, пише “Спорт”.

В Барса са решени да действат с изключително внимание към състоянието на футболиста. Тази събота Ла Лига се завръща за шампионите с двубой срещу Еспаньол, като предстои да се види дали Педри ще започне като титуляр, или ще получи почивка с оглед на предстоящия реванш срещу Атлетико Мадрид във вторник.

Идеалният сценарий би бил Педри да почива, но това изглежда трудно, докато Френки де Йонг все още не е на сто процента готов, а Бернал също е извън сметките заради изкълчен глезен.

Барселона не разполага с изобилие от опции в средата на терена, а Гави все още се завръща постепенно в състава. Педри дори не е преминавал медицински тестове заради лекия си дискомфорт. Той е провел възстановителна тренировка, изцяло фокусиран върху мача с Еспаньол.

Следвай ни:

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 2695
  • 2
  • 9 апр 2026 | 15:29
  • 605
  • 0
  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 1383
  • 0
  • 9 апр 2026 | 14:42
  • 3157
  • 0
  • 9 апр 2026 | 13:39
  • 1389
  • 2
  • 9 апр 2026 | 13:06
  • 2558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 9 апр 2026 | 17:57
  • 7095
  • 8
  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13338
  • 52
  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 16084
  • 16
  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 13539
  • 14
  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 47814
  • 68
  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 29475
  • 130