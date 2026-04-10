  Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

  • 10 апр 2026 | 05:59
Добри новини за треньора на Барселона Ханзи Флик в деня след болезнената европейска загуба с 0:2 от Атлетико Мадрид. Френки де Йонг взе участие в последната тренировка, заедно с основната група на базата „Тито Виланова“ в спортния комплекс „Жоан Гампер“.

Нидерландският халф получи контузия в дисталния бицепс на десния крак по време на занимание на 26 февруари и оттогава преминава през възстановителен процес, който не позволи по-ранното му завръщане.

Всичко сочи, че Де Йонг ще може да вземе участие в дербито срещу Еспаньол в събота. Очаква се тоя да се появи като резерва, а целта е да натрупа състезателен ритъм, за да може да прекара повече време на терена следващия вторник на „Метрополитано“. Там Барса трябва да навакса пасив от 0:2 срещу Атлетико Мадрид, за да се класира за полуфиналите на Шампионската лига.

Де Йонг е един от ключовите футболисти за Ханзи Флик, който няма да може да разчита в Мадрид на наказания Пау Кубарси и контузения Рафиня. Марк Бернал остава под въпрос заради изкълчване на левия глезен.

Снимки: Gettyimages

Гласнер: Блестящо представяне

  • 10 апр 2026 | 03:24
Ваноли: Един гол можеше да промени мача

  • 10 апр 2026 | 02:54
Италиано: Платихме за грешките си

  • 10 апр 2026 | 02:30
Емери: Добър резултат, но има и реванш

  • 10 апр 2026 | 01:59
Алиу Сисе смени Либия с Ангола

  • 10 апр 2026 | 01:25
Анди Робъртсън обяви голяма новина

  • 10 апр 2026 | 00:39
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

  • 9 апр 2026 | 23:55
