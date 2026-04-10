Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

Добри новини за треньора на Барселона Ханзи Флик в деня след болезнената европейска загуба с 0:2 от Атлетико Мадрид. Френки де Йонг взе участие в последната тренировка, заедно с основната група на базата „Тито Виланова“ в спортния комплекс „Жоан Гампер“.

Нидерландският халф получи контузия в дисталния бицепс на десния крак по време на занимание на 26 февруари и оттогава преминава през възстановителен процес, който не позволи по-ранното му завръщане.

Всичко сочи, че Де Йонг ще може да вземе участие в дербито срещу Еспаньол в събота. Очаква се тоя да се появи като резерва, а целта е да натрупа състезателен ритъм, за да може да прекара повече време на терена следващия вторник на „Метрополитано“. Там Барса трябва да навакса пасив от 0:2 срещу Атлетико Мадрид, за да се класира за полуфиналите на Шампионската лига.

Де Йонг е един от ключовите футболисти за Ханзи Флик, който няма да може да разчита в Мадрид на наказания Пау Кубарси и контузения Рафиня. Марк Бернал остава под въпрос заради изкълчване на левия глезен.

Снимки: Gettyimages