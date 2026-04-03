Български треньор в школата на Байерн ще напусне и ще поеме професионален отбор, твърди Плетенберг

Авторитетният германски журналист Флориан Плетенберг твърди, че през лятото българският треньор Петър Гайдаров ще напусне отбора на Байерн (Мюнхен) до 19 години.

Родният специалист води юношите на баварците и получава отлични оценки за работата си. Именно поради тази причина Гайдаров вече има запитвания от професионални клубове в Германия и чужбина, като според Плетенберг е решил да предприеме тази следваща стъпка в кариерата си.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern’s U19 head coach Peter Gaydarov will step down from his current role this summer.



34 y/o Gaydarov has received enquiries from professional clubs in Germany and abroad, so a departure from Bayern is a real possibility. Like Holger Seitz, he enjoys an… pic.twitter.com/Nmk7p5iKIU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 3, 2026

Българският специалист участва в развитието на юноши на Байерн като Фелипе Чавес, Дениз Офли и Давид Сантос Дайбер, които вече записаха дебюти за мъжкия отбор на мюнхенския гранд.

34-годишният Гайдаров води отбора на баварците до 19 години от 2024 г.