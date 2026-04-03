  Sportal.bg
  Байерн (Мюнхен)
  3. Български треньор в школата на Байерн ще напусне и ще поеме професионален отбор, твърди Плетенберг

  3 апр 2026 | 17:36
Авторитетният германски журналист Флориан Плетенберг твърди, че през лятото българският треньор Петър Гайдаров ще напусне отбора на Байерн (Мюнхен) до 19 години.

Родният специалист води юношите на баварците и получава отлични оценки за работата си. Именно поради тази причина Гайдаров вече има запитвания от професионални клубове в Германия и чужбина, като според Плетенберг е решил да предприеме тази следваща стъпка в кариерата си.

Българският специалист участва в развитието на юноши на Байерн като Фелипе Чавес, Дениз Офли и Давид Сантос Дайбер, които вече записаха дебюти за мъжкия отбор на мюнхенския гранд.

34-годишният Гайдаров води отбора на баварците до 19 години от 2024 г.

