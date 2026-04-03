Български треньор в школата на Байерн ще напусне и ще поеме професионален отбор, твърди Плетенберг

Авторитетният германски журналист Флориан Плетенберг твърди, че през лятото българският треньор Петър Гайдаров ще напусне отбора на Байерн (Мюнхен) до 19 години.
Родният специалист води юношите на баварците и получава отлични оценки за работата си. Именно поради тази причина Гайдаров вече има запитвания от професионални клубове в Германия и чужбина, като според Плетенберг е решил да предприеме тази следваща стъпка в кариерата си.
Българският специалист участва в развитието на юноши на Байерн като Фелипе Чавес, Дениз Офли и Давид Сантос Дайбер, които вече записаха дебюти за мъжкия отбор на мюнхенския гранд.
34-годишният Гайдаров води отбора на баварците до 19 години от 2024 г.