Единствената добра новина за Реал Мадрид в Майорка

Сред малкото добри новини за Реал Мадрид при съботната загуба от Майорка, може би единствената положителна в този опасен удар по амбициите за титлата, беше завръщането в игра на Едер Милитао, който бе извън терените близо четири месеца. Бразилският централен защитник се контузи в мач на „Бернабеу“ срещу Селта (загуба с 0:2, тогава още с Шаби Алонсо начело) в началото на декември 2025 г. Едва на 4 април 2026 г. националът на Бразилия отново изигра официален мач.

Арбелоа след издънката на Реал Мадрид: Има дни, в които просто не ти върви

Контекстът обаче не беше особено подходящ за неговото завръщане – отборът изоставаше в резултата и имаше по-голяма нужда от свежест в атака, отколкото от подсилване в защита. Въпреки това изглеждаше, че Арбелоа бърза да върне Милитао в игра, вероятно с мисъл за предстоящия мач срещу Байерн във вторник.

Реал Мадрид загуби след безобразен футбол

Логиката подсказва, че Хаусен трябва да запази мястото си в титулярния състав, но доброто представяне на Милитао в Майорка създава колебания. Бразилецът изигра над половин час и се представи на добро ниво – бърз, решителен, уверен и с лидерско присъствие. Дори отбеляза гол с хубав удар с глава в 88-ата минута, който за кратко даде надежда за обрат. Сценарий, който изглеждаше възможен до появата на Муриджи, който окончателно реши мача.

С Рюдигер като сигурен титуляр в центъра на защитата (с отлична намеса срещу Муриджи още през първото полувреме), въпросителните сега са около Хаусен, въпреки видимото му израстване в последните седмици, особено в двубоите от Шампионската лига срещу Манчестър Сити. По отношение на опита обаче Милитао има ясно предимство пред испано-нидерландския защитник, макар че мачът срещу Байерн (вторник, 22:00 ч.) може да дойде твърде рано за него.

Дилемата няма да се проточи дълго, тъй като Реал разполага само с две тренировки (неделя и понеделник), за да се подготви за първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига. Важно е да се отбележи, че Милитао вече тренира нормално от около две седмици във Валдебебас, като именно мачът срещу Майорка беше набелязан като идеален момент за завръщането му.

Усещанията около представянето му – отвъд гола – са положителни, особено предвид тежестта на последната му контузия (разкъсване на бицепса на лявото бедро с увреждане на сухожилие), която се добавя към двете скъсвания на кръстни връзки, които претърпя от 2024 г. насам. Контузии, които биха били прекалено тежки за мнозина, но Милитао успя да се възстанови с цел да се върне на най-високото си ниво – ниво, от което Реал има нужда, за да се бори за всички трофеи, особено в Шампионската лига.

Коментар на Сантиаго Сигеро за “Марка”

Снимки: Imago