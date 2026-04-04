Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Гол в 99-ата минута донесе паметен обрат за Байерн преди гостуването на “Бернабеу”

  • 4 апр 2026 | 18:32
  • 22970
  • 18

Германският шампион Байерн (Мюнхен) направи изключителен обрат за победа с 3:2 като гост на Фрайбург в луд мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. Домакините водеха с 2:0 само десет минути преди края на редовното време след попадения на Йохан Манзамби (46') и Лукас Хьолер (71'). Въпреки това баварците се поздравиха с впечатляващия успех след първите две попадения на Том Бишоф (81', 90+2') с екипа на тима и победният гол на Ленарт Карл в 99-ата минута. Така съставът на Компани не само, че удължи серията си на 13 мача без загуба във всички турнири, но и показа непримиримия си дух точно преди визитата си на “Бернабеу” за 1/4-финалния сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига.

Компани предприе цели пет промени сред титулярите си от победата с 4:0 над Унион (Берлин) преди паузата в първенството. На вратата се завърна възстановеният от контузията си капитан Мануел Нойер за сметка на Йонас Урбиг. В защита пък Йонатан Та и Бишоф бяха предпочетени пред Дайо Упамекано и Конрад Лаймер. В атака има няколко размествания, като отсъстваха контузеният Хари Кейн и Майкъл Олисе, който стартира на пейката. Така този път централен нападател беше Серж Гнабри, по двата фланга действаха Ленарт Карл и Луис Диас, а “десетка” беше Рафаел Герейро. Домакините също бяха подредени в 4-2-3-1 с Хьолер на върха на атаката, като най-вече му помагаха Ян-Никлас Бесте, Юито Сузуки и Дери Шернхант.

Първият удар в мача дойде в шестата минута, когато Бишоф опита далечен удар, който не затрудни Ноа Атуболу. Първото голово положение за домакините пък се откри пред Филип Трой, но изстрелът му в 15-ата минута се оказа неточен. Пет минути по-късно Йошуа Кимих опита шут, но не успя да преодолее противниковия вратар. В 27-ата минута Бесте изпълни пряк свободен удар от чудесна позиция, но топката завърши в ръцете на Нойер. Само минута по-късно опитният страж се справи с опасно воле на Хьолер. В 34-тата минута Нойер отново блесна, спасявайки удар с глава на Филип Лийнхарт, но така или иначе беше вдигнат флаг за засада. В 43-тата минута Атуболу отрази удар на Карл, а последвалата задна ножица на Диас се превърна в асистенция за Бишоф, но той прати топката над вратата. Малко преди почивката Гнабри пробва шут от голямо разстояние, но топката мина покрай вратата.

Още в началните секунди на втората част домакините успяха да поведат в резултата. Тогава Манзамби се разходи с топката пред наказателното поле и накрая я прати в мрежата със своя страхотен изстрел. В следващите минути Хьолер пропиля две "златни" възможности да увеличи преднината на своя тим. Първо прати топката над вратата от няколко метра разстояние, а след това стреля неточно и от точката за дузпа. В 56-ата минута Компани вкара в игра Олисе, който веднага пропусна да изравни от чиста позиция.

Последва продължителен натиск на баварците, но без те да създадат сериозни положения. За сметка на това, в 71-вата минута Хьолер най-после успя да удвои преднината на домакините. Тогава при центриране от корнер неубедителна намеса на Нойер прати топката при Хьолер, който стреля от воле и успя да направи резултата 2:0 въпреки рикошета в Ким Мин-Жае. В 77-ата минута Олисе можеше да намали изоставането на гостите с прекрасен шут, но Атуболу успя да избие топката. Четири минути по-късно вратарят направи не по-малко впечатляващо спасяване при опасен удар на Диас.

След последвалото късо изпълнение на корнер обаче Бишоф успя да се разпише с далечния си изстрел за първото си попадение с екипа на германския шампион. Последва още по-силен натиск на Байерн, които отправиха редица несполучливи удари в заключителните минути. Така се стигна до втората минута на добавеното време, когато се повтори ситуацията от първия гол на мюнхенци: късо изпълнение на корнер, далечен шут на Бишоф и гол. Дълбоко в добавеното време резервата Лаймер можеше да донесе пълен обрат, но ударът му от малък ъгъл не намери целта. Все пак гостите наистина стигнаха до победен гол, като това стана чак в 99-ата минута или отвъд осемминутното добавено време. Тогава Карл успя да се разпише в опразнената врата след асистенция на влезлия от пейката Алфонсо Дейвис.

Така Байерн остава убедителен лидер в класирането с актив от 73 точки и точно 100 отбелязани гола в 28 мача. Фрайбург пък продължава да заема осмата позиция със своите 37 пункта след четвъртата си поредна загуба срещу този съперник.

ФРАЙБУРГ - БАЙЕРН (МЮНХЕН) 2:3

1:0 Манзамби (46')

2:0 Хьолер (71')

2:1 Бишоф (81')

2:2 Бишоф (90+2')

2:3 Карл (90+9')

Фрайбург: Атуболу, Трой, Гинтер, Лийнхарт, Гюнтер, Егещайн, Манзамби, Бесте, Сузуки, Шернхант, Хьолер

Байерн: Нойер, Станишич, Мин-Жае, Та, Бишоф, Кимих, Горетцка, Карл, Герейро, Диас, Гнабри

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 5534
  • 3
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 956
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 397
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 402
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1513
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58705
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212812
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1285
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40067
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2455
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17801
  • 4