Гол в 99-ата минута донесе паметен обрат за Байерн преди гостуването на “Бернабеу”

Германският шампион Байерн (Мюнхен) направи изключителен обрат за победа с 3:2 като гост на Фрайбург в луд мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. Домакините водеха с 2:0 само десет минути преди края на редовното време след попадения на Йохан Манзамби (46') и Лукас Хьолер (71'). Въпреки това баварците се поздравиха с впечатляващия успех след първите две попадения на Том Бишоф (81', 90+2') с екипа на тима и победният гол на Ленарт Карл в 99-ата минута. Така съставът на Компани не само, че удължи серията си на 13 мача без загуба във всички турнири, но и показа непримиримия си дух точно преди визитата си на “Бернабеу” за 1/4-финалния сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига.

Компани предприе цели пет промени сред титулярите си от победата с 4:0 над Унион (Берлин) преди паузата в първенството. На вратата се завърна възстановеният от контузията си капитан Мануел Нойер за сметка на Йонас Урбиг. В защита пък Йонатан Та и Бишоф бяха предпочетени пред Дайо Упамекано и Конрад Лаймер. В атака има няколко размествания, като отсъстваха контузеният Хари Кейн и Майкъл Олисе, който стартира на пейката. Така този път централен нападател беше Серж Гнабри, по двата фланга действаха Ленарт Карл и Луис Диас, а “десетка” беше Рафаел Герейро. Домакините също бяха подредени в 4-2-3-1 с Хьолер на върха на атаката, като най-вече му помагаха Ян-Никлас Бесте, Юито Сузуки и Дери Шернхант.

Първият удар в мача дойде в шестата минута, когато Бишоф опита далечен удар, който не затрудни Ноа Атуболу. Първото голово положение за домакините пък се откри пред Филип Трой, но изстрелът му в 15-ата минута се оказа неточен. Пет минути по-късно Йошуа Кимих опита шут, но не успя да преодолее противниковия вратар. В 27-ата минута Бесте изпълни пряк свободен удар от чудесна позиция, но топката завърши в ръцете на Нойер. Само минута по-късно опитният страж се справи с опасно воле на Хьолер. В 34-тата минута Нойер отново блесна, спасявайки удар с глава на Филип Лийнхарт, но така или иначе беше вдигнат флаг за засада. В 43-тата минута Атуболу отрази удар на Карл, а последвалата задна ножица на Диас се превърна в асистенция за Бишоф, но той прати топката над вратата. Малко преди почивката Гнабри пробва шут от голямо разстояние, но топката мина покрай вратата.

Още в началните секунди на втората част домакините успяха да поведат в резултата. Тогава Манзамби се разходи с топката пред наказателното поле и накрая я прати в мрежата със своя страхотен изстрел. В следващите минути Хьолер пропиля две "златни" възможности да увеличи преднината на своя тим. Първо прати топката над вратата от няколко метра разстояние, а след това стреля неточно и от точката за дузпа. В 56-ата минута Компани вкара в игра Олисе, който веднага пропусна да изравни от чиста позиция.

Последва продължителен натиск на баварците, но без те да създадат сериозни положения. За сметка на това, в 71-вата минута Хьолер най-после успя да удвои преднината на домакините. Тогава при центриране от корнер неубедителна намеса на Нойер прати топката при Хьолер, който стреля от воле и успя да направи резултата 2:0 въпреки рикошета в Ким Мин-Жае. В 77-ата минута Олисе можеше да намали изоставането на гостите с прекрасен шут, но Атуболу успя да избие топката. Четири минути по-късно вратарят направи не по-малко впечатляващо спасяване при опасен удар на Диас.

След последвалото късо изпълнение на корнер обаче Бишоф успя да се разпише с далечния си изстрел за първото си попадение с екипа на германския шампион. Последва още по-силен натиск на Байерн, които отправиха редица несполучливи удари в заключителните минути. Така се стигна до втората минута на добавеното време, когато се повтори ситуацията от първия гол на мюнхенци: късо изпълнение на корнер, далечен шут на Бишоф и гол. Дълбоко в добавеното време резервата Лаймер можеше да донесе пълен обрат, но ударът му от малък ъгъл не намери целта. Все пак гостите наистина стигнаха до победен гол, като това стана чак в 99-ата минута или отвъд осемминутното добавено време. Тогава Карл успя да се разпише в опразнената врата след асистенция на влезлия от пейката Алфонсо Дейвис.

Така Байерн остава убедителен лидер в класирането с актив от 73 точки и точно 100 отбелязани гола в 28 мача. Фрайбург пък продължава да заема осмата позиция със своите 37 пункта след четвъртата си поредна загуба срещу този съперник.

ФРАЙБУРГ - БАЙЕРН (МЮНХЕН) 2:3



1:0 Манзамби (46')



2:0 Хьолер (71')



2:1 Бишоф (81')



2:2 Бишоф (90+2')



2:3 Карл (90+9')



Фрайбург: Атуболу, Трой, Гинтер, Лийнхарт, Гюнтер, Егещайн, Манзамби, Бесте, Сузуки, Шернхант, Хьолер

Байерн: Нойер, Станишич, Мин-Жае, Та, Бишоф, Кимих, Горетцка, Карл, Герейро, Диас, Гнабри

Снимки: Imago