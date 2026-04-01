В Байерн не знаят дали Хари Кейн ще е готов за мача с Реал Мадрид

В Байерн (Мюнхен) са разтревожени от новините, които пристигнаха от лагера на английския национален отбор, свързани с Хари Кейн. Голмайсторът на "трите лъва" получи контузия преди приятелския двубой с Япония.
Както потвърдиха от редиците на актуалния вицешампион на Европа, Кейн е почувствал дискомфорт по време на тренировка преди мача със "самураите", поради което не е бил включен в състава.
Преди това Кейн пропусна и двубоя с Уругвай, а селекционерът Томас Тухел реши да не рискува с него и срещу Япония, предвид нововъзникналите обстоятелства.
Това, което тревожи баварците, е фактът, че Кейн се завърна от контузия в средата на март, след две пропуснати срещи заради травма на прасеца. Сега въпросът е колко сериозна е контузията, която е получил по време на паузата за националните отбори, и дали ще може да помогне на отбора в четвъртфиналния мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.
Първият сблъсък между германския и испанския гранд е насрочен за вторник, а феновете на Байерн с нетърпение очакват петък, когато Венсан Компани ще проведе пресконференция преди мача от Бундеслигата с Фрайбург и вероятно ще разкрие повече за състоянието на английския нападател.
Снимки: Imago