В Байерн не знаят дали Хари Кейн ще е готов за мача с Реал Мадрид

В Байерн (Мюнхен) са разтревожени от новините, които пристигнаха от лагера на английския национален отбор, свързани с Хари Кейн. Голмайсторът на "трите лъва" получи контузия преди приятелския двубой с Япония.

Както потвърдиха от редиците на актуалния вицешампион на Европа, Кейн е почувствал дискомфорт по време на тренировка преди мача със "самураите", поради което не е бил включен в състава.

Преди това Кейн пропусна и двубоя с Уругвай, а селекционерът Томас Тухел реши да не рискува с него и срещу Япония, предвид нововъзникналите обстоятелства.

The current tendency is that Harry Kane would not play against Freiburg on Saturday. The goal is to get him for the first leg against Real Madrid three days later. Kane is struggling with ankle problems [@Sky_Torben, @SkySportDE] pic.twitter.com/RarXPWqKh5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2026

Това, което тревожи баварците, е фактът, че Кейн се завърна от контузия в средата на март, след две пропуснати срещи заради травма на прасеца. Сега въпросът е колко сериозна е контузията, която е получил по време на паузата за националните отбори, и дали ще може да помогне на отбора в четвъртфиналния мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.

Първият сблъсък между германския и испанския гранд е насрочен за вторник, а феновете на Байерн с нетърпение очакват петък, когато Венсан Компани ще проведе пресконференция преди мача от Бундеслигата с Фрайбург и вероятно ще разкрие повече за състоянието на английския нападател.

