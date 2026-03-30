Куртоа пропуска и двата мача с Байерн

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа продължава да се възстановява от контузията, която получи по време на мача от Шампионската лига срещу Манчестър Сити.

Според испанския журналист от ESPN Родри, травмата на белгийския страж се е оказала по-сериозна от първоначалните прогнози. Неговото участие в реванша от четвъртфиналите на ШЛ срещу Байерн (Мюнхен) на 15 април изглежда много малко вероятно.

Докато Куртоа е извън терените, мястото на вратата на Реал ще бъде заето от украинеца Андрий Лунин. През настоящия сезон той вече изигра 5 мача, в които допусна 10 гола.

Снимки: Gettyimages