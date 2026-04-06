  • 6 апр 2026 | 12:30
Ботев (Пловдив) започва кампания за изграждане на паметник на легендата Георги Славков

Ботев (Пловдив), Сдружение "ПФК Ботев" и Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния бивш нападател на отбора Георги Славков.

"Ботев (Пловдив), Сдружение "ПФК Ботев" и Клуба на привържениците на Ботев (Пловдив) обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния бивш нападател на отбора Георги Славков в град Стамболийски, съобщиха от футболния клуб. 

"Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков – Бенкса!

Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му! Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта.

През сезон 1980/1981, носейки "жълто-черния" екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – „Златната обувка“, превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България", написаха от Ботев (Пловдив). 

Дарения в подкрепа на инициативата могат да бъдат направени на следната сметка:

Получател: Сдружение ПФК БОТЕВ

Основание за плащане: Паметник на Георги Славков

IBAN : BG48UNCR70001525185690

BIC : UNCRBGSF

Дарителски кутии ще има и на стадион "Христо Ботев" в предстоящото градско дерби между Ботев и Локомотив в сряда от 20:30 часа", написаха от клуба.

Още от БГ Футбол

Феновете на ЦСКА ще плащат по 5 евро, за да гледат гостуването на Монтана

Феновете на ЦСКА ще плащат по 5 евро, за да гледат гостуването на Монтана

  • 6 апр 2026 | 11:40
  • 506
  • 0
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 7966
  • 22
Левски обяви програмата до мача с Арда

Левски обяви програмата до мача с Арда

  • 6 апр 2026 | 10:34
  • 795
  • 1
Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 3842
  • 7
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 6241
  • 10
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 8749
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 7966
  • 22
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 6388
  • 2
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 6241
  • 10
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 8749
  • 10
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 3847
  • 2
Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 3842
  • 7