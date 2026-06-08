Кошмарна програма за ЦСКА в края на есенния и пролетния полусезон

Днес бе изтеглен жребият за сезон 2026/2027 в efbet Лига. Той отреди кошмарна програма за ЦСКА в заключителните четири кръга на есенния и пролетния полусезони.

Заради намалената бройка от 14 тима, клубовете ще се завъртят като домакин и гост в 26 кръга.

ЦСКА ще завърши първото завъртане с изключително тежки четири срещи. В 10-ия кръг “червените” гостуват на Локомотив (Пловдив), след това предстои визита на ЦСКА 1948 в Бистрица. В 12-ия кръг приемат Лудогорец, а в 13-тия са символичен гост на Левски.

Именно с двубои срещу тези четири съперника ще завърши и редовният сезон за ЦСКА през пролетта, само че при разменени начала - домакинство на Локо и ЦСКА 1948, гостуване на Лудогорец и край на редовния сезон в мач срещу Левски.

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