Феновете на Локо (Пловдив) получиха 1800 билета за градското дерби с Ботев

  • 1 апр 2026 | 13:35
  • 1186
  • 2
Билетите за феновете на Локомотив (Пловдив) за предстоящото градско дерби с Ботев вече са в продажба. Двубоят между двата тима е на 8 април (сряда) от 20:30 часа на "Колежа". 

За привържениците на "смърфовете" са отпуснати 1800 пропуска, които вече са налични за закупуване. Те се продават само на "Лаута" на цена от 10 евро. 

Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)
Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)

От Локомотив припомнят, че в продажба са и входните талони за предстоящото домакинство на Локомотив (София), което е в петък от 19:45 часа.

Билетите за "железничарското" дерби са налични онлайн, а в петък ще се продават и на касата на "Лаута", която ще работи от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача. 

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2780
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 6812
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1041
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1476
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 702
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51428
  • 206
Виж всички

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51428
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204083
  • 855
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29031
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34462
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10798
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46005
  • 42