Феновете на Локо (Пловдив) получиха 1800 билета за градското дерби с Ботев

Билетите за феновете на Локомотив (Пловдив) за предстоящото градско дерби с Ботев вече са в продажба. Двубоят между двата тима е на 8 април (сряда) от 20:30 часа на "Колежа".

За привържениците на "смърфовете" са отпуснати 1800 пропуска, които вече са налични за закупуване. Те се продават само на "Лаута" на цена от 10 евро.

От Локомотив припомнят, че в продажба са и входните талони за предстоящото домакинство на Локомотив (София), което е в петък от 19:45 часа.

Билетите за "железничарското" дерби са налични онлайн, а в петък ще се продават и на касата на "Лаута", която ще работи от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача.