Гьоко обяви групата на Спартак (Варна) за гостуването на "Колежа"

Треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски определи групата за гостуването на Ботев (Пловдив) в мач от 28-мия кръг на efbet Лига. Наказан за срещата е вратарят Педро Виктор, който получи червен картон в предишния двубой на "соколите" срещу Лудогорец.

Сблъсъкът между Ботев и Спартак е в събота (4 април) от 17:00 часа на "Колежа".

Групата на варненци: Максим Ковальов, Валентин Димитров, Борис Иванов, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Димо Кръстев, Петър Принджев, Даниел Иванов, Цветелин Чунчуков, Жота Лопес, Александър Георгиев, Саад Мокачар, Емил Янчев, Деян Лозев, Шанде, Кристиян Курбанов, Ангел Грънчов, Дамян Йорданов и Георг Стояновски.