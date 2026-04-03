Опорен халф на Спартак (Варна) пропуска двубоя с Ботев (Пд)

Отборът на Спартак (Варна) тръгва към Пловдив с повишено настроение за битката под тепетата срещу Ботев. "Соколите" тренираха доста интензивно в паузата на първенството. Единственият футболист, който пропуска двубоя, е опорният полузащитник Цветослав Маринов. Младежкият национал по-рано през полусезона лекуваше контузия, която не му позволява да вземе участие.

При това положение ще се наложат някои промени в състава на варненци. В негово отсъствие Ангел Грънчов, Дамян Йорданов и Жота Лопеш ще дърпат конците в средата на терена. Най-силното оръжие за тима ще бъде фантазията и бързината на Шанде, а от Цветелин Чунчуков и Георг Стояновски се очаква да тормозят защитата на "канарчетата".

Спартак (Варна) няма да може да използва четирима срещу Ботев

На позицията десен бранител, в отсъствието на Мартин Георгиев, който е преотстъпен именно от Ботев (Пловдив) и няма да играе в двубоя, има вероятност да играе Емил Янчев, който често запълва дупките в защитната формация на "соколите". Деян Лозев също е опция, но той все още няма игрова практика след контузията на лицето.



Пламен Трендафилов