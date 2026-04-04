Ботев разби Спартак (Варна) и загря за дербито на Пловдив

Ботев (Пловдив) разби Спартак (Варна) с 5:0 в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на срещата е Валентин Железов. Енок Куатенг (12) беше точен за домакините, след което Самуел Калу (18) удвои. Тодор Неделев (45) направи резултата класически след директен шут от фаул. Самуел Калу (53) отбеляза втория си гол, след което Франклин Маскоте (72) също се разписа. В следващия кръг "канарчетата" се изправят срещу градския съперник Локомотив Пловдив.

Ботев (Пловдив) заема 11-то място в класирането с 33 точки от 27 изиграни мача, като "канарчетата" имат голова разлика от 31 отбелязани и 36 допуснати гола. От своя страна, Спартак (Варна) е в много по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция с едва 23 точки от същия брой мачове. "Соколите" имат голова разлика от 24 отбелязани и 45 допуснати гола. Ботев не крие амбициите си да влезе в Топ 8 и се нуждае от ценни три точки в днешния мач.

Срещата на "Колеже" започна с минута мълчание в памет на Борислав Михайлов. Преди това бранителят Антоан Конте беше награден от ръководството на Ботев по случай записването на 100 мача с екипа на "жълто-черните".

"Канарчетата" стартираха много силно двубоя и веднага създадоха няколко добри положения за гол. В 4-ата минута удар с глава на Енок Куатенг след центрирането на Неделев, но топката излезе в аут. В 9-ата минута Самуил Цонов получи отличен пас от Емерсон, но ударът на младока бе спасен от Ковальов. Секунди по-късно удар на Ивайло Видев се отби в гредата, но и бранителят бе в положение на засада.

Спартак отговори с неточен шут от Чунчуков в 10-ата минута, а след това Емерсон от Ботев шутира право в Ковальов.

В 12-ата минута Ботев поведе в резултата с гол на Куатенг. Тодор Неделев центрира чудесно от фаул, а бранителят с протегнат крак опъна мрежата на Ковальов.

Резултатът стана 2:0 в 18-ата минута след чудесен рейд на Самуел Калу по левия фланг. Той влезе навътре и завъртя технично топката към далечния ъгъл, пращайки топката покрай пръстите на Ковальов.

В 26-ата минута Емерсон бе изведен отдясно и стреля от чиста позиция, но Ковальов успя да избие в корнер. След това Тодор Неделев подаде добър пас в предни позиции. Балоянис пое топката и стреля силно, но и този път стражът на Спартак се намеси.

В 43-ата минута Тодор Неделев получи доста свободно пространство пред себе си. Той нанесе удар по земя, който попадна право в обсега на вратаря. В следващата минута Неделев подаде пас в дълбочина към Самуел Калу, който се отскубна от защитата. Максим Ковальов излезе извън наказателното си поле и спря удара на нападателя, но с ръка, за което получи директен червен картон.

На мястото на Ковальов се появи 20-годишния Валентин Димитров, който с още първата си намеса трябваше да види как топката влиза във вратата му. Директно от фаул Тодор Неделев се разписа за класическото 3:0, а Димитров закачи топката с върха на пръстите си.

И през второто полувреме Ботев беше по-активен, като сега задачата му бе далеч по-лека с оглед численото предимство на терена. В 54-ата минута Самуел Калу вкара втория си гол в мача. Закария Тиндано проби отдясно и подаде по земя в наказателното поле, където Калу бе оставен абсолютно сам и без никаква подготовка стреля в близкия ъгъл за 4:0.

В 59-ата минута Принджев изстреля истински снаряд към вратата на Ботев, но Даниел Наумов направи отлично първо спасяване в мача.

В рамките на пет минути вратарят Валентин Димитров отрази удари на Самуел Калу и Франклин Масоте, за да се стигне от 73-ата минута, в която бразилецът също добави името си на светлинното табли сред голмайсторите. Той се разписа с глава след центриране от ъглов удар

В последната минута вратарят на гостите показа котешки рефлекс при удар от воле на Чимези Уилямс, насочен в долния десен ъгъл на вратата.

БОТЕВ - СПАРТАК 5:0

1:0 Енок Куатенг (12)

2:0 Самуел Калу (18)

3:0 Тодор Неделев (45)

4:0 Самуел Калу (53)

5:0 Франклин Маскоте (73)

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 8. Тодор Неделев, 10. Емерсон Родригес, 13. Самуил Цонов, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 45. Едсон Да Силва, 77. Лукас Араухо, 90. Самуел Калу;

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 8. Даниел Иванов, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 11. Александър Георгиев, 18. Саад Мокачар, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 90. Георг Стояновски;

Снимки: Startphoto