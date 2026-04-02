  Лудогорец и Ботев (Пд) си делят заплатата на Неделев

Лудогорец и Ботев (Пд) си делят заплатата на Неделев

Лудогорец и Ботев (Пловдив) си делят заплатата на Тодор Неделев. В момента бившият национал е под наем на "Колежа". Той бе преотстъпен на "канарчетата" от разградчани през лятото на миналата година, след като не попадаше повече в плановете на шампионите. Това бе един от първите ходове на новия финансов благодетел на клуба Илиян Филипов и бе приет много добре от феновете на "жълто-черните", припомня "Тема Спорт".

Наемът на атакуващия халф е до 30 юни. После Неделев става свободен агент, тъй като договорът му с "орлите" е до края на сезона, а те няма да го продължат. Въпреки това от Лудогорец продължават да плащат половината заплата на бившия национал. Другата част се поема от "акнарчетата". Това ще е така до края на преотстъпването.

Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

Именно размерът на възнаграждението може да се окаже препъникамък в желанието на Илиян Филипов да задържи Неделев. Той иска да подпише дългосрочен договор, но искането на 33-годишния футболист е да продължи да взима заплата, близка до целия ѝ сегашен размер. Нещо, което на този етап ръководството на Ботев не можело да си позволи с оглед финансовото си положение.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

