Ботев пусна билетите за мача със Спартак (Варна) и градското дерби с Локомотив (Пд)

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за предстоящите две поредни домакинства на отбора. "Жълто-черните“ приемат Спартак (Варна) на 4 април от 17:00 часа и след това Локомотив (Пловдив) на 8 април от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев"

Пропуските за двете срещи са налични онлайн и в клубния магазин.

Ботев спира четирима от Спартак (Варна)

Цените на входните талони са следните:

– Трибуна Юг / Север / Изток – 10 € / 19,55 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 15 € / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 20 € / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 25 € / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – 45 € / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 75 € / 146,69 лв.

За двубоя със Спартак билетите за Трибуна "Север" ще бъдат налични онлайн и на касата на стадион "Христо Ботев", докато за дербито с Локомотив пропуските за северната трибуна ще се продават единствено на касата на "Колежа".

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билетите, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.