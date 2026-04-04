Ботев (Пд) търси важни три точки срещу Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) посреща Спартак (Варна) в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 17:00 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Валентин Железов.

Ботев (Пловдив) заема 11-то място в класирането с 33 точки от 27 изиграни мача, като "канарчетата" имат голова разлика от 31 отбелязани и 36 допуснати гола. От своя страна, Спартак (Варна) е в много по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция с едва 23 точки от същия брой мачове. "Соколите" имат голова разлика от 24 отбелязани и 45 допуснати гола. Ботев не крие амбициите си да влезе в Топ 8 и се нуждае от ценни три точки в днешния мач

Ботев (Пловдив) демонстрира добра форма в последните си пет мача, записвайки три победи, едно равенство и една загуба. "Канарчетата" победиха Локомотив (София) с 3:1 в контролна среща по време на паузата за националните отбори, като преди това надделяха над Славия като гост с 1:0. За разлика от тях, Спартак (Варна) е в много лоша форма, с четири загуби в последните пет мача. Варненци бяха разгромени от Лудогорец с 1:5, загубиха от ЦСКА 1948 с 1:2 и от Славия с 0:4. Единствената им победа беше срещу Монтана с 1:0.

В последните пет срещи между Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна), "канарчетата" имат лек превес с три победи срещу две за "соколите". Двата отбора и феновете им са в отлични отношения. През зимата Ботев прати няколко играчи при варненци с цел обиграване и подпомагане на Спартак.