Ботев (Пд) стартира благотворителна кампания по случай Великден

Ботев (Пловдив) стартира благотворителна кампания, посветена на един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово.

"Като една от най-значимите институции в град Пловдив, ние вярваме, че е наш дълг да подадем ръка на хората, които се нуждаят от подкрепа. “Жълто-черен Великден за Пловдив” ще се проведе в периода от 2 до 9 април (включително). Във фен магазина на стадион “Христо Ботев” ще бъде поставена голяма кутия, в която всеки желаещ може да остави пакет със суха храна.

Ето какви продукти можете да дарите: ориз, брашно, овесени ядки, боб, леща, грах, консерви, бисквити, вафли, кроасани, сухи пасти и, разбира се, козунак. Задължително условие за участие в кампанията е храната да бъде пакетирана и с дълъг срок на годност.

Футболистите, треньорският щаб, ръководството и служителите на Ботев Пловдив също ще се включат, като дарят сухи пакети с храна за нуждаещите се. Всички събрани продукти ще бъдат доставени от ПФК Ботев Пловдив на деца в центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства, както и на възрастни хора в домове и социални услуги.

“Жълто-черното” семейство е силно, когато е обединено. Нека подадем ръка на нуждаещите се – защото заедно можем да подарим не просто храна, а надежда и топлина в един свят празник", написаха от клуба.

