Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Стивиян Макавеев е футболист на Етър

Стивиян Макавеев е футболист на Етър

  • 8 юни 2026 | 21:01
  • 628
  • 0
Стивиян Макавеев е футболист на Етър

Eтър привлече Стивиян Макавеев, съобщават от клуба от Велико Търново в понеделник. Централният нападател подписа договор за две години и вече е част от "виолетовото" семейство. Макавеев е роден на 12 юли 2006 година в Севлиево, висок е 190 сантиметра. Дебютира в професионалния футбол през 2022 година със Спартак (Плевен), когато е едва на 16 години. Преди два сезона се завърна в родния Севлиево и помогна за влизането във Втора лига, тази пролет бе и капитан на отбора.

"Идвам в клуб с традиции и с доста фенове като Етър, идвам при много силен треньор и с амбиция да надграждам! Като юноша съм минал през Славия, дебютирах в Спартак и се завърнах в Севлиево, но новото ми предизвикателство е Етър. Най-добре се познавам със Стелиян Добрев, играл съм срещу Етър и имам поглед върху отбора. Адаптацията няма да е проблем. Чувствам се много добре, от себе си очаквам да бележа голове и да помагам на отбора!", заяви Стивиян Макавеев след подписването на договора си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана си върна футболист от Хебър

Монтана си върна футболист от Хебър

  • 8 юни 2026 | 15:40
  • 2335
  • 0
Септември се раздели с Янко Георгиев

Септември се раздели с Янко Георгиев

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 2731
  • 3
Десислав Дяков за сезона на Аксаково

Десислав Дяков за сезона на Аксаково

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 1812
  • 0
Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

  • 8 юни 2026 | 15:08
  • 1651
  • 3
Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

  • 8 юни 2026 | 14:53
  • 1379
  • 5
БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

  • 8 юни 2026 | 14:42
  • 14182
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 44658
  • 118
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 22506
  • 20
Франция 0:0 Северна Ирландия

Франция 0:0 Северна Ирландия

  • 8 юни 2026 | 22:09
  • 1195
  • 4
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

  • 8 юни 2026 | 20:41
  • 8608
  • 9
Везенков и Олимпиакос се надлъгват с ПАО в мач №3 от гръцките финали

Везенков и Олимпиакос се надлъгват с ПАО в мач №3 от гръцките финали

  • 8 юни 2026 | 21:52
  • 3781
  • 3
БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

  • 8 юни 2026 | 19:16
  • 10412
  • 6