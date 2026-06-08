Стивиян Макавеев е футболист на Етър

Eтър привлече Стивиян Макавеев, съобщават от клуба от Велико Търново в понеделник. Централният нападател подписа договор за две години и вече е част от "виолетовото" семейство. Макавеев е роден на 12 юли 2006 година в Севлиево, висок е 190 сантиметра. Дебютира в професионалния футбол през 2022 година със Спартак (Плевен), когато е едва на 16 години. Преди два сезона се завърна в родния Севлиево и помогна за влизането във Втора лига, тази пролет бе и капитан на отбора.

"Идвам в клуб с традиции и с доста фенове като Етър, идвам при много силен треньор и с амбиция да надграждам! Като юноша съм минал през Славия, дебютирах в Спартак и се завърнах в Севлиево, но новото ми предизвикателство е Етър. Най-добре се познавам със Стелиян Добрев, играл съм срещу Етър и имам поглед върху отбора. Адаптацията няма да е проблем. Чувствам се много добре, от себе си очаквам да бележа голове и да помагам на отбора!", заяви Стивиян Макавеев след подписването на договора си.

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