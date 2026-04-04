Балтанов: Не всеки ден се случва да победиш с 5:0

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе много доволен от победата на тима му с 5:0 над Спартак (Варна). Специалистът смята, че успехът ще даде сериозен стимул преди дербито на града срещу Локомотив.

“Много съм доволен от първите минути. След това намалихме темпото. Радвам се, че футболистите показаха желание и поздравявам футболистите. Не всеки ден се случва да победиш 5:0, така че това е допинг за играчите. Ще се опитаме да се подготвиом по най-добрия начин за мача с Локомотив. Имаме кадрови проблеми, но това е част от футбола, голяма група сме и има кой да замести липсващите”, каза Балтанов.