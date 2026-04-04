Канадски фенове се подиграха с италианското фиаско

Канадски фенове се пошегуваха с тифозите на италианския национален отбор, като им предложиха да си разменят екипите си, тъй като „адзурите“ няма да играят на Мондиал 2026, на който “кленовите листа” заедно със САЩ и Мексико ще бъдат домакини. “Скуадрата” за трети пореден път ще пропусне световни футболни.

„Скъпи италиански фенове, не чакайте още четири години, заменете фланелката си с канадска“, написаха в профила на Canada Soccer в платформата Х.

Dear Italian soccer fans,

Don’t wait four more years. Swap your jersey for Canada. Find us outside @cafedipTO tomorrow, April 4 2026, between 10 am to 2 pm pic.twitter.com/ZBDElZLWd9 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) April 3, 2026

Отборът на Канада бе изтеглен в Група “В” на Световното първенство, където можеше да бъде именно Италия. Вместо това там ще бъде тимът на Босна и Херцеговина, който победи “адзурите” във финалния бараж тази седмица. Там компания на “кленовите листа” и бошняците ще правя още селекциите на Катар и Швейцария.

