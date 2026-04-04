Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Италия
  3. Канадски фенове се подиграха с италианското фиаско

Канадски фенове се подиграха с италианското фиаско

  • 4 апр 2026 | 03:44
Канадски фенове се подиграха с италианското фиаско

Канадски фенове се пошегуваха с тифозите на италианския национален отбор, като им предложиха да си разменят екипите си, тъй като „адзурите“ няма да играят на Мондиал 2026, на който “кленовите листа” заедно със САЩ и Мексико ще бъдат домакини. “Скуадрата” за трети пореден път ще пропусне световни футболни.

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство
Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

„Скъпи италиански фенове, не чакайте още четири години, заменете фланелката си с канадска“, написаха в профила на Canada Soccer в платформата Х.

Отборът на Канада бе изтеглен в Група “В” на Световното първенство, където можеше да бъде именно Италия. Вместо това там ще бъде тимът на Босна и Херцеговина, който победи “адзурите” във финалния бараж тази седмица. Там компания на “кленовите листа” и бошняците ще правя още селекциите на Катар и Швейцария.

Легенди, политици и президенти на клубове призоваха за преосноваване на италианския футбол
Легенди, политици и президенти на клубове призоваха за преосноваване на италианския футбол
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 4865
  • 2
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 914
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 379
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 390
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1299
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57969
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211857
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 986
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39626
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2073
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17271
  • 4