Легенда на Реал Мадрид: Милан ми даваше много повече пари, но отказах

Бившият атакуващ халф на Реал Мадрид Гути си спомни как е отказал оферта на Милан преди близо три десетилетия.

"Те ми предложиха доста повече в сравнение с това, което печелех в Испания. Играехме в мача им по случай стогодишнината на Милан през 1999 г. и ми се обадиха. Не бях мотивиран за пари, а от чувства. Предпочитах да играя 30 години в Мадрид, отколкото 90 в друг клуб. Това беше моето желание. Мисля, че малко хора са имали възможността да са съотборници със Зидан, Фиго, Роналдо, Кристиано Роналдо, Бензема, Роберто Карлос и Кака. Аз си останах точно с това", каза Гути, цитиран от "Ла Расон".

Юношата на "лос бланкос" има спечелени пет титли на Ла Лига, три трофея в Шампионска лига, една Суперкупа на Европа и две Междуконтинентални купи. Гути носи екипа на мадридчани в продължение на 15 сезона, което се равнява на над 500 мача. Той завърши кариерата си в Бешикташ през 2011 г.

