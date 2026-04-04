Батков: Много добър човек и не беше справедливо това обругаване, нищо, Господ всичко вижда, измъчи се накрая

  • 4 апр 2026 | 14:22
Бившият президент на Левски Тодор Батков дойде днес в църквата "Света София", за да се сбогува с Борислав Михайлов. Легендата на Левски и българския футбол напусна този свят на 63-годишна възраст.

"Голямо име. Много добър човек и не беше справедливо това обругаване. Нищо, Господ всичко вижда. Измъчи се накрая.

Продължаваме да обичаме Левски и футбола. Бог да го прости. Беше голям футболист и добър ръководител. Имаме страхотни преживявания с него", каза Тодор Батков.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

