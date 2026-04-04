Зума за Борислав Михайлов: У нас оценяват героите си едва, когато отлетят

България се прощава с един от най-знаковите футболисти от златното поколение, донесло бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 г. Капитанът на тима Борислав Михайлов почина на 31 март след тежък инсулт, който получи през ноември. Поклонението ще е от 13.30 часа в столичния храм Света София.

По този повод легендата на Локомотив Пловдив и България Христо Бонев се обърна със силни думи към футболната ни общественост:

"С много болка посрещнах новината, че си е отишъл Боби Михайлов. Напоследък само лоши вести. Годината започна с Митата Пенев, с който ни свързваше близо 60-годишно приятелство. После си замина големия вратар Георги Велинов, а сега и Боби.

И тримата са дали много на българския футбол. Оставили са здравето си и са доставяли радост на стотици хиляди привърженици. Общото между тях обаче е и това, че приживе понесоха много обиди и откровено охулване в някои моменти. И когато си заминаха от този свят, към тях заваляха жалейки и славословия. Когато ги обиждаха, никой не се сещаше за доброто, което са дали за футбола и България.

За съжаление, у нас оценяват героите си едва, когато отлетят. И това важи не само за футбола.

Много тъжно е, когато си изпратил и бащата, и сина. Срещу бащата на Борислав - Бисер, съм играл много пъти и съм го уважавал като достоен противник. На Боби бях треньор и като помощник на Христо Младенов през 80-те години на миналия век, а след това в квалификации и на Световното във Франция.

Дори и в края на кариерата си, Михайлов беше истински лидер на отбора, макар да не беше титуляр. И нито за момент не съм съжалил, че точно под мое ръководство той подобри рекорда ми по мачове с националната фланелка. На мен разни фактори не разрешиха да направя 100 мача в национала и много ме болеше от това. Затова и не се поколебах, когато имах възможност да направя този жест към Михайлов. Защото на първо място той го заслужаваше.

Почивай в мир, Боби"!