Монтана обяви раздяла с една дузина играчи

Монтана официално обяви раздяла с 12 футболисти, чиито договори изтичат и няма да бъдат подновени. Отборът изпадна от елита, след като завърши на последното 16-о място в класирането и през следващия сезон отново ще бъде част от Втора лига.

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Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Монтана изказва своята искрена благодарност към футболистите, които няма да бъдат част от отбора през новия сезон. След края на своите договори клубът се разделя с Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Суарес, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Иван Коконов, Филип Ежике, Витиньо, Костадин Илиев, Умаро Балде и Антон Тунгаров.

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Благодарим на всички тях за професионализма, отдадеността и усилията, които вложиха с екипа на Монтана".

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